05.01.2021 20:30 Uhr

Cheyann Shaw: Influencerin stirbt mit 27!

Die amerikanische Influencerin Cheyann Shaw ist im jungen Altern von 27 Jahren gestorben. Ihre Fans sind geschockt und können die schreckliche Nachricht immer noch nicht fassen.

Cheyann Shawn (27) war eine junge und lebenslustige Frau. Auf Instagram begeisterte sie ihre 223.000 Fans mit Fitness und Ernährungstipps. Zuletzt war ihr Alltag aber von einem anderen Thema bestimmt: dem Krebs. Cheyann war an Eierstockkrebs erkrankt. Fast täglich nahm sie ihre Follower mit in ihren Kampf gegen die schreckliche Krankheit. Schon einmal hatte sie sie besiegt. Doch dieses Mal sollte der Krebs gewinnen. Die Amerikanerin verstarb im Alter von 27 Jahren.

Cheyann kämpfte gegen den Krebs

Cheyann Shawn begeisterte ihre Fans mit jeder Menge Fitness und Ernährungscontent. Damit baute sich die US-Amerikanerin eine riesige Fanbase auf. 223.000 Menschen verfolgten das Leben der hübschen Influencerin. Mit 23 Jahren bekommt Cheyann erstmals die erschreckende Diagnose: Die Amerikanerin war an Eierstockkrebs erkrankt. Viele lange Jahre kämpfte die Fitnessqueen um ihr Leben. Doch sie schaffte es nicht, der Krebs war zu hartnäckig. Cheyann verstirbt mit gerade mal 27 Jahren.

Fans und Angehörige sind geschockt

Die Nachricht, dass Cheyann Shawn den Kampf gegen den Krebs verloren hat, teilte die Familie der Influencerin auf ihrem Instagram-Profil mit. Ihre Fans sind immer noch geschockt und können es noch nicht ganz wahrhaben, dass die 27-Jährige wirklich tot sein soll. Eine Angehörige schreibt zu einem Foto, welches Cheyann lachend zeigt: „Schweren Herzens müssen wir leider mitteilen, dass unser wunderschönes Mädchen Cheyann heim in den Himmel gerufen wurde.“

Ihre Mutter trauert

Auch Cheyanns Mutter äußert sich auf dem Instagram-Profil ihrer verstorbenen Tochter zu Wort: „Mein Herz ist heute gebrochen, denn unser kleines Mädchen hat den Kampf gegen den Eierstockkrebs verloren“, schreibt ihre Mutter zu dem zuletzt veröffentlichten Post der hübschen Influencerin. Ihre Fans und Familie waren der festen Überzeugung, dass Cheyann den Kampf gegen den Krebs wieder gewinnen wird. In der Vergangenheit schaffte sie es schon einmal und galt sogar als geheilt, wie sie auf Social Media in der Vergangenheit mitteilte. Doch im letzten Jahr bekam sie erneut die schreckliche Diagnose. Der Eierstockkrebs war zurückkehrt und der Kampf ging wieder von vorne los.

Cheyann hatte Hoffnung

Trotz der erneuten Diagnose ließ sich Cheyann nicht unterkriegen. Einen Tag vor Weihnachten postete sie ein Foto von sich aus dem Krankenhaus. Darauf lächelt die 27-Jährige voller Hoffnung. Unter ihrem Foto wendet sie sich an ihre Fans: „Hey ihr alle! Es ist eine Minute her, seit meinem letzten Update, aber es ist gut gelaufen! Ich war im Krankenhaus mit einem Leberproblem, das jetzt behoben wurde und jetzt werde ich künstlich ernährt, was absolut okay ist. Ich fange am Dienstag mit der Chemo an und sollte heute oder morgen nachhause gehen, pünktlich zu Weihnachten.“ Doch leider sollte sich ihr Wunsch nicht erfüllen. Trotzdem: Cheyann war bis zum Schluss eine echte Kämpferin.

(TSK)