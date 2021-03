Cheyenne Ochsenknecht begeistert mit Babybauchfoto

Cheyenne Ochsenknecht erwartet aktuell ihr erstes Kind. (ili/spot)

19.03.2021 13:16 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht hat ein Foto von sich mit Babybauch veröffentlicht und wird dafür nicht nur von ihrer Familie gefeiert.

Cheyenne Ochsenknecht (21) freut sich auf das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Nino. Bis zur Geburt dürfte es nicht mehr lange dauern, der perfekte Zeitpunkt also für Babybauchfotos. Ein solches hat der jüngste Spross des Ochsenknecht-Clans jetzt auf Instagram hochgeladen. Zu sehen ist die werdende Mutter von der Seite in einem romantischen, transparenten, nudefarbenen Kleidchen und langem Pferdeschwanz. Den Kopf hat sie mit geschlossenen Augen noch oben gerichtet, beide Hände umfassen den Babybauch. Ihr einziger Kommentar dazu: ein zum Kleid passendes braunes Herzchen.

Ihre Follower wollen das Foto dagegen nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Bereits fast 57.000 Likes, darunter von Papa Uwe Ochsenknecht (65), Schwägerin in spe Yeliz Koc, Jenny Elvers (48), Caro Daur (26), Kim Hnizdo (24) oder Patrice Bouedibela (46), haben ihre 333.000 Follower gespendet. Verglichen mit ihren anderen Posts ist das ein überdurchschnittlicher Wert.

„Schöner geht’s nicht!“

Und auch an liebevollen Nachrichten in der Kommentarspalte mangelt es nicht. „Schöner geht’s nicht! Du machst alles richtig“, findet Cheyennes Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31). „Mein Mädchen“, schreibt Mama Natascha Ochsenknecht (56) nebst rotem Herzchen. „Was für ein wunderschönes Bild“, urteilt auch die Schauspielerin und aktuelle „Let’s Dance“-Teilnehmerin Valentina Pahde (26). Moderatorin Ruth Moschner (44) schickt drei rote Herzchen. „Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin von 2018 Toni findet das Foto „wahnsinnig schön“, genauso wie TV-Sexpertin Paula Lambert (46).

Cheyenne Ochsenknecht hatte Mitte November bekanntgegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Inzwischen lebt sie mit dem werdenden Vater auf einem Bauernhof in der Steiermark, Österreich.