15.01.2021 12:23 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht: Scharfe Kritik wegen Burger-Werbung

Cheyenne Ochsenknecht macht Werbung auf Instagram, das ist an sich nichts Neues. Jedoch scheint ihr neuer Kooperationspartner die Gemüter ihrer Fans und Follower zu erhitzen, sie bekommt scharfe Kritik.

Als Influencer sollte man sich seine Kooperationspartner in der heutigen Zeit ganz genau aussuchen, denn wirbt man für Produkte, die nicht zu einem passen oder verwerflich sind, dann wird einem schnell mangelnde Authentizität oder sogar Habgier vorgeworfen.

Sie wirbt für einen Burger

In einem neuen Instagram-Post bewirbt die schwangere Cheyenne Ochsenknecht einen neuen Burger einer bekannten Fast-Food-Kette und markiert den Post auch ganz offen als „bezahlte Partnerschaft“.

Zu dem Bild mit ihrem älteren Bruder Jimi Blue Ochsenknecht schreibt sie: „2020 war ja kein so super Jahr, überall gab es Trouble. Aber dadurch, dass Jimi und ich die Quarantäne zusammen verbracht haben, galt für uns das Motto: Kein Trouble. Besser double. Und genau das hat sich auch KFC gedacht. Um 2021 ohne Trouble zu starten, bringen sie direkt den legendär leckeren Double Down zurück: ein Burger aus 2 frittierten Hähnchenfilets, ohne Bun.“

Cheyenne bekommt Kritik

Bei vielen Fans der schönen Blondine stellen sich nun einige Fragen. Auf dem Bild sitzt Cheyenne gemeinsam mit Jimi auf einem Balkon und die beiden lachen sehr herzhaft. Das ist aber auch das einzige herzhafte auf dem Bild, denn von dem angepriesenen Burger fehlt weit und breit jede Spur.

Doch das ist natürlich nicht alles, denn für diese Kooperation mit der bekannten Fast-Food-Kette bekommt Cheyenne mächtig Kritik. So schreibt einer: „Wieso lässt man sich mit so einer Reichweite auf fucking KFC Werbung ein… Irgendwas läuft falsch bei vielen Leuten.“

Hitzige Diskussion

Das Model ließ es sich nicht nehmen, selbst auf diesen Kommentar zu antworten, sie schrieb kurz und knapp: „Weil KFC geil ist!“ Mit dieser Antwort scheint sie ihre kritischen Follower aber nicht zu befriedigen und einer kontert:

„Wenn das das einzige Argument ist und schwerer wiegt als z.B. das Thema Tierschutz oder ethische Verantwortung in Sachen Tierhaltung etc., dann steht es um unsere Jugend schlimmer als befürchtet!“

Ein anderer wirft Cheyenne sogar vor: „Das ist Geldgier!“ Ups, das hat gesessen!

Galerie

Auch Jimi bekommt Kritik

Aber nicht nur Cheyenne muss sich mit Kritik herumschlagen, auch Jimi Blue warb auf seinem Instagram-Account für den gleichen Fast-Food-Riesen und kassierte ähnliche Kommentare.

So heißt es unter Jimis Bild: „Armes billo-Hühnchen. Wie ausgefallen“ oder „Da würde ich niemals essen. Von wo kommen die Chicken Massenhaltung ja oder nein? Tierquälerei oder ein tolles leben hinter sich im Freien?“

Er kocht gern

Jimi, der bekanntlich ein passionierter Koch ist und sogar ein Kochbuch herausgebracht hat, sprach sich vor einiger Zeit für Fleisch aus, dass aus einer guten Tierhaltung kommt. Die neue Kooperation steht da natürlich im Gegensatz. Das merkt auch ein Follower an:

„Erst machst du Werbung für Fleisch, von dem du weißt, wo es her kommt und dann gehst du zu KFC! Sorry, aber das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, es liegt an dir was du isst, aber ich werde mich nicht in einen Laden bewegen, der NUR Hühnchenfleisch verkauft.“

Noch hat sich keiner der beiden zu der Kritik geäußert…