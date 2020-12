15.12.2020 19:20 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht über den Shitstorm nach Baby-News

Cheyenne Ochsenknecht erwartet ihr erstes Kind und das mit gerade einmal 20 Jahren. Dennoch sagte sie bereits, dass es ein Wunschkind sei. Doch nicht alle reagierten positiv auf die Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft.

Schließlich ist Cheyenne Ochsenknecht noch sehr jung und für viele kamen die Baby-News mehr als überraschend. Auch für die 20-Jährige ist es immer noch eine ganz neue Situation, wie sie verriet: „Realisiert habe ich es noch nicht so richtig, weil ich auch sehr dünn bin. Man sieht schon bisschen Bauch, aber ich glaube, andere im siebten Monat haben ein bisschen mehr Bauch“, so die Blondine beim Sat1-Frühstücksfernsehen.

Sie bekam Hass-Nachrichten

Nachdem Cheyenne ihre Baby-News bekanntgegeben hatte, gab es nicht nur positive Reaktionen, wie sie schildert: „Es gibt natürlich Vergewaltigungsandrohungen oder Morddrohungen, aber dann weiß ich irgendwie, dass mir das nicht passieren kann.“

Und weiter: „Aber dann gibt es diese Kommentare, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, aber für mich voll schlimm sind. Zum Beispiel, dass ich nie selber arbeiten gehe, dass meine Eltern mir alles finanzieren, oder wenn ich gepostet habe: ‚Ich bin jetzt in Österreich in ein Haus gezogen‘, wie kannst du dir das leisten? Was machst du denn? Und das sind dann die Kommentare, die mich immer treffen.“

Sie will ihr Kind nicht vermarkten

Cheyenne, die wie ihre zwei älteren Brüder Wilson Gonzalez und Jimi Blue, im Rampenlicht groß geworden ist, möchte ihr eigenes Kind erst einmal aus der Öffentlichkeit raushalten.

„Das werde ich auch auf jeden Fall machen oder wir, weil das Kind selber entscheiden soll, wenn es dann soweit ist“, so Ochsenknecht. „Das durfte ich ja auch und ich habe mich ja bewusst dafür entschieden.“

Sie möchte ihr Baby auf keinen Fall vermarkten und erklärt: „Ich wusste, auf was ich mich einlasse und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir werden das Kind nicht in die Öffentlichkeit drängen oder schubsen oder vermarkten, das kann es dann schon selber entscheiden.“

Das sagt Natascha

Cheyennes Mama Natascha hat den öffentlichen Hate gegen ihr jüngstes Kind natürlich mitbekommen und ist empört, wie sie ebenfalls in dem Morgenmagazin berichtet:

Natascha Ochsenknecht: „Ich finde es immer erschreckend, dass fremde Menschen sich in ein Leben einmischen. Was die sich rausnehmen anderen vorzuschreiben, da fasse ich mir an den Kopf und denke, also was ist denn wirklich euer Problem? Ihr müsst ja so unglücklich sein, dass ihr euch mit uns so beschäftigt. Cheyenne wird oft kritisiert wegen ihren Lippen. Und wenn sie ihren Hintern im Gesicht trägt – das geht doch niemanden etwas an. Keiner hat das Recht, sich über andere zu stellen – egal wie er lebt.“

(TT)