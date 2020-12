13.12.2020 11:36 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht und die Sache mit dem Baby-Namen

Ich-Darstellerin Cheyenne Ochsenknecht hat sich schon für einen Namen für ihr erstes Kind entschieden.

Es war DIE große Überraschung in den letzten Wochen: Die 20-jährige Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht erwartet ihr erstes Kind! Nach anderthalb Jahren Beziehung war sie in die Heimat ihres Freundes Nino gezogen, ins österreichische Graz.

Besonderer Name in Sicht

Jetzt erwarten die beiden ein Baby. Auf die Nachfrage der „Bild am Sonntag“ bestätigte Cheyenne Ochsenknecht: „Ja es stimmt.“ In der MDR-Talkshow „Riverboat“ verriet die Berlinerin am Freitagabend, dass ihr Freund und sie sich bereits auf einen Namen geeinigt hätten: „Wir wollen dem Kind schon einen Namen geben, den jetzt nicht jedes Kind hat. Das ist natürlich etwas Besonderes, wenn man einen Namen hat, den noch nicht viele gehört haben.“ Und weiter: „Das Kind wird also auf jeden Fall einen [einzigartigen] Namen bekommen, so wie ich und meine Brüder.“

Baby-Update

Welcher es wird, wollte Ochsenknecht aber nicht verraten: „Also wenn ich den Namen jetzt sagen würde, dann würde ich ja auch das Geschlecht verraten.“

Vor wenigen Tagen erst hatte die Blondine ihren Fans auf Instagram ein Baby-Update gegeben und verriet unter anderem die Größe des Kindes, die beim Frauenarzt gemessen wurde: „Es ist riesig, es ist 30 Zentimeter lang, also von Kopf bis Fuß.“ Mittlerweile wiege das Kind bereits rund 500 Gramm. Nun stünden nur noch ein Zuckertest und ein Organ-Screening an, so Cheyenne weiter.

Beschwerdefrei

„Eigentlich geht es mir super, ich hab keine Beschwerden außer ein bisschen Rückenschmerzen und dass ich in letzter Zeit wieder öfters auf Toilette muss!“ Doch bei einem Frage-Antwort-Spiel auf Instagram ließ Cheyenne kürzlich durchblicken, dass sie trotz Verhütung schwanger wurde! So gestand sie: „Wir haben jetzt nicht gesagt ‚Komm, wir werden schwanger.‘ Oder haben das nach meinem Zyklus geplant, sondern es ist trotz meiner Goldspirale passiert.“ (Bang)