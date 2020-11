18.11.2020 14:00 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht: Verrät sie hier das Geschlecht ihres Babys?

Cheyenne Ochsenknecht ist Schwanger! Verrät die 20-Jährige hier das Geschlecht ihres Babys?

Vor wenigen Tagen hat Ochsenknecht-Küken Cheyenne (20) bekannt gegeben, dass sie und ihr Freund ein gemeinsames Kind erwarten. Cheyenne ist schwanger und das sogar bereits im sechsten Monat. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hat sie noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt, aber hat sie sich jetzt selbst verraten?

Ist es ein Mädchen?

In Cheyennes neustem Instagram-Post, der erste nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft, fällt vor allem eine Sache direkt ins Auge. Eigentlich will sie ihren Fans nur drei süße Sneaker im Mama, Papa, Kind-Format zeigen. Ihre Follower interessieren sich aber vor allem für den Gegenstand hinter den Schuhen. Dort steht nämlich ein Teddybär – besser gesagt ein rosa Teddybär. Verrät Cheyenne dadurch gewollt oder sogar vielleicht unbewusst, dass sie und ihr Freund ein Mädchen bekommen?

Nur Natascha Ochsenknecht weiß Bescheid

Auch wenn viele Leute über das Geschlecht rätseln und die Vermutung mit dem Mädchen nahe liegt, weiß laut eigenen Aussagen bisher eigentlich nur eine das Geschlecht des Babys: die werdende Oma Natascha Ochsenknecht (56). Allerdings ist eine Babyparty im engsten Kreis der Familie geplant. Natürlich aufgrund der aktuellen Situation nur Online, per Videochat.

Das sagt ihre Mutter zur frühen Schwangerschaft

Im Interview mit RTL erzählte Natascha, was sie von der Schwangerschaft ihrer Tochter hält. Die werdende Oma berichtet, dass ihr schon immer klar gewesen sei, dass Cheyenne die erste in der Familie sein würde, die ihr ein Enkelkind schenken würde – noch vor ihren älteren Geschwistern Wilson Gonzalez (30) und Jimi Blue (28). „Ich habe mich sehr gefreut und sie hat immer gesagt, ‚Ich will früh schwanger werden‘. Sie hat einen tollen Freund und ein tolles Umfeld. Wir sind alle glücklich“, so Natascha.

Ihr Freund ist ein Unbekannter

Der von Natascha in den Himmel gelobte Freund ihrer Tochter ist der Öffentlichkeit bisher allerdings unbekannt. Auf Instagram zeigte Cheyenne bisher nie das Gesicht ihres Liebsten. Mit dem Mann an ihrer Seite ist sie kürzlich erst nach Österreich ausgewandert. Anfang Oktober postete sie ein Foto mit ihm auf Instagram und schrieb dazu: „Für immer ein Team.“ Jetzt wächst das Team um ein weiteres winziges Mitglied.

(AK)