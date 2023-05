Film Chiwetel Ejiofor: Rolle in ‚Venom 3‘

Chiwetel Ejiofor - October 2022 - Avalon - The Woman King Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2023, 10:00 Uhr

Chiwetel Ejiofor wird eine Rolle in ‚Venom 3‘ spielen.

Der 45-jährige Schauspieler hat sich der Besetzung des kommenden Superheldenfilms von Sony und Marvel angeschlossen und wird an der Seite von Tom Hardy zu sehen sein, der als Titelfigur zurückkehrt. Die Autorin des Franchise, Kelly Marcel, wird beim neuesten ‚Venom‘-Film Regie führen, und Juno Temple wurde ebenfalls gecastet.

Details zur Handlung des Films sind unbekannt – abgesehen davon, dass Hardy seine Rolle als Eddie Brock alias Venom wieder aufnimmt – und es ist nicht klar, wen Chiwetel in dem Blockbuster spielen wird. Marcel arbeitet derzeit an einem Drehbuch, das auf einer Geschichte basiert, die sie mit Hardy geschrieben hat. Es ist auch nicht bekannt, ob Charaktere aus früheren Filmen zu Hardy stoßen werden oder ob Stars aus dem Sony Pictures Universe oder dem Marvel Cinematic Universe (MCU) in dem Film zu sehen sein werden.

Ejiofor hat Erfahrung im Superhelden-Genre, nachdem er die Rolle des Karl Mordo in dem MCU-Film ‚Doctor Strange‘ und der Fortsetzung ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ gespielt hat. Tom hatte zuvor angedeutet, dass die ‚Venom‘-Geschichte eine Trilogie sein würde. Der ‚Inception‘-Star sagte: „Diese Dinge kommen normalerweise zu dritt. Wenn es einen neuen geben soll – und das hängt stark vom Erfolg jedes einzelnen Filmes ab, so dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass sie jemals wieder passieren – muss jeder so sein, als wäre es der Letzte. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, wenn man sich auf etwas einlässt und denkt, dass eins, zwei und drei gleich sind. Die gleiche Geschichte, derselbe Film. Damit man sich nicht selbst überrascht, wenn man plötzlich ein Drittel aus dem Nichts erschaffen muss.“