Schauspielerin unterstützt Kamala Harris Chloë Grace Moretz: Coming-out als „lesbische Frau“ in Wahlaufruf

Chloë Grace Moretz hat sich in der US-Präsidentschaftswahl hinter Kamala Harris gestellt - und dabei gleich Privates öffentlich gemacht. (paf/spot)

SpotOn News | 03.11.2024, 11:00 Uhr

Chloë Grace Moretz hat auf Instagram ihr Coming-out gefeiert. In dem Beitrag bezeichnete sich die Schauspielerin als "lesbische Frau" und verkündete zudem, Kamala Harris gewählt zu haben.

Chloë Grace Moretz (27) hat in einem Wahlaufruf auf Instagram ihr Coming-out gefeiert. Die Schauspielerin verkündete, sie habe in der US-Präsidentschaftswahl für Kamala Harris (60) gestimmt. Dazu teilte sie ein Bild ihres Stickers mit der Aufschrift "I voted early" (dt. "Ich habe frühzeitig gewählt"). "Es steht so viel auf dem Spiel bei dieser Wahl", führte sie ihre Nachricht fort.

Schauspielerin nennt sich eine "lesbische Frau"

Als ein für sie entscheidendes Thema machte Moretz den Bezug auf ihre Sexualität: "Als lesbische Frau glaube ich an die Notwendigkeit eines rechtlichen Schutzes für die LGBTQ+-Gemeinschaft. Wir brauchen Schutz in diesem Land und müssen Zugang zu der Versorgung haben, die wir brauchen und die wir verdienen."

Auch die Selbstbestimmung von Frauen nannte sie in ihrem Beitrag als Grundlage ihrer Wahlentscheidung. "Ich glaube, dass die Regierung kein Recht über meinen Körper als Frau hat und dass die Entscheidungen über meinen Körper nur von mir und meinem Arzt getroffen werden sollten", führte sie aus. Dafür werde sich Kamala Harris einsetzen, schrieb sie weiter. Am Ende ihrer Nachricht rief sie ihre Follower dazu auf, ebenfalls wie sie vorzeitig zu wählen.

"Verbündete der LGBT-Gemeinschaft"

Die Schauspielerin ist einem "BBC"-Interview zufolge "seit langem eine Unterstützerin und Verbündete der LGBT-Gemeinschaft". 2018 spielte sie in dem Film "The Miseducation of Cameron Post" eine lesbische Teenagerin, die sich einer Konversionstherapie unterziehen soll. Ihre zwei homosexuellen Brüder seien mit ähnlichen Gedanken konfrontiert gewesen. Wie sie beschrieb, hätten sie versucht, "das Schwule wegzubeten". Trotz einer fortschrittlich denkenden Mutter hätten sie nach ihrem Coming-out "mit einer Menge Selbsthass zu kämpfen" gehabt.

Moretz selbst wird seit 2018 mit dem Model Kate Harrison in Verbindung gebracht. Unter anderem von "Page Six" veröffentlichte Paparazzi-Bilder zeigen die beiden bei einem Kuss vor einem Restaurant in Malibu, Kalifornien. Eine Beziehung bestätigten die beiden bislang nicht. Jedoch teilten sie Ende September als Hochzeitsgäste gemeinsame Fotos auf Instagram. In Harrisons Post teilen sich ihre beiden Namen zudem eine Platzkarte. Einen Hinweis auf eine mögliche Beziehung gab das Model auch mit einem Bild von sich und Moretz auf dem Dyke March in New York City, einem lesbischen Protest- und Sichtbarkeitsmarsch.