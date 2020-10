Chris Brown verlässt Adeles Haus – um 2 Uhr morgens?!

14.10.2020 20:30 Uhr

Adele ist gerade frisch von ihrem Ex-Mann geschieden, da stiehlt sich ein uns nicht unbekannter Herr nachts in ihr Haus: Chris Brown! Whaaat?

Frisch geschieden lebt Adele in London in ihrem Anwesen, laut etlicher Klatschpresse datet sie gerade den Rapper Skepta (38) und hält sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Umso überraschender treffen uns die Fotos, die keinen anderen als Chris Brown zeigen, der in das Anwesen der 32-jährigen Adele spätabends hinein- und gegen zwei Uhr morgens wieder hinausschleicht. Was geht denn da?!

Einigen Adele-Fans wird ein Stein vom Herzen fallen: Die beiden daten sich NICHT. Unter einem Artikel, der das impliziert hat, kommentierte der 31-jährige Brown einfach nur „HAHAHAHA“ und aktualisierte seine Instagram-Story – er ist in London, um seine derzeitige Freundin Ammika Harris und den zehn Monate alten gemeinsamen Sohn Aeko Catori zu besuchen.

Quelle: instagram.com

Eigentlich ist es ganz leicht zu erklären, weshalb Brown Adele besucht hat: Die beiden sind befreundet. Seit den Grammys 2013 sind sie dicke Freunde. Und dass dicke Freunde sich mal sehen wollen, ist ja auch verständlich. Schließlich sind die beiden Weltstars und haben vermutlich weniger Zeit für Freunde als der Durchschnittsbürger. Wieso man sich allerdings mitten in der Nacht treffen muss…. Wer weiß das schon.

Quelle: instagram.com

Nach allem, was um Chris Brown herum passiert ist, sind Fans der Britin dennoch nicht beeindruckt, dass sie sich mit dem Rapper trifft. Schließlich war er schon seit der Prügelattacke auf Rihanna im Jahr 2009 für viele Menschen unten durch. Und auch die, die darauf plädierten, dass Chris einen Fehler gemacht und sich gebessert habe, mussten schweren Herzens einsehen, dass dem nicht so war, als seine nachfolgende Freundin Karrueche Tran (32) ein fünfjähriges Kontaktverbot erwirkte und er ihr drohte, sie zu verprügeln.

Dass Adele das alles scheinbar egal ist, stört Fans besonders. Ein Fan schreibt: „Ich verstehe nicht, wie die Abschreib-Kultur Chris Brown verschont hat? Die Welt hat gesehen was er Rihanna angetan hat, und irgendwie finden das alle in Ordnung?! Dass ich herausfinden musste, dass Adele mit ihm rumhängt/einen Song aufnimmt hat mir gerade die Laune verdorben.“

I don’t understand how cancel culture hasn’t done away with Chris brown yet?! The world say what he did to Rihanna but somehow everyone is just ok with it? Finding out Adele is hanging out with him/doing a song with him honestly just put me in the worst mood.

— Shaneé (@shanee_luv) October 12, 2020