Chris Brown wird schon wieder Papa

Samstag, 15. Juni 2019 13:10 Uhr

Chris Brown erwartet ein Kind mit seiner Ex-Freundin Ammika Harris. Der 30-jährige Rapper, der bereits die fünfjährige Tochter Royalty Brown mit dem Model Nia Amey großzieht, wird demnächst zum zweiten Mal Vater.

Berichten der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘ zufolge erwartet Harris ein Kind von dem Musiker, von dem sie sich bereits vor einiger Zeit trennte. Offenbar bezeichnete Brown seine Ex in den sozialen Netzwerken selbst als „Baby Mama“.

Quelle: instagram.com

Er hat viel Ärger an der Backe

Die Beziehungen des ‚Undecided‘-Interpreten sind nicht zuletzt nach seiner turbulenten Trennung von Megastar Rihanna Teil der öffentlichen Diskussion. Schon mehrmals wurde Brown der Gewalt gegen Frauen bezichtigt, zuletzt wurde ihm sogar Vergewaltigung vorgeworfen.

Quelle: instagram.com

Einen Gerichtstermin, an dem er seine Anklägerin treffen sollte, ließ der Rapper allerdings platzen. Die Anwältin der Frau will den Musiker nun öffentlich an den Pranger stellen. Gloria Allred, die extra aus den USA nach Paris flog, wird vom Magazin ‚Closer‘ zitiert: „Brown hat dem französischen Rechtssystem absolut keinen Respekt gezeigt. Dass er heute nicht erschienen ist, ist sehr unfair gegenüber meiner Klientin, aber ich versichere ihnen, dass meine Klientin trotzdem Gerechtigkeit suchen wird.“