Chris de Burghs Tochter: Die Zwillinge sind da – nach 14 Fehlgeburten

Rosanna Davison, die Tochter von Chris de Burgh, hat ihre Zwillinge zur Welt gebracht. Nach 14 Fehlgeburten hat sie inzwischen drei Kinder.

Rosanna Davison (36) hat am Mittwoch Zwillinge zur Welt gebracht. Das gab sie noch am selben Tag via Instagram bekannt. „Unsere schönen und gesunden eineiigen Zwillingsbabys, Hugo und Oscar, sind heute Morgen sicher auf der Welt angekommen, und unsere Herzen platzen vor Liebe“, schreibt die Tochter des irischen Musik-Stars Chris de Burgh (72, „Lady in Red“) zu einem Foto, das sie, die Babys und Ehemann Wesley Quirke (geb.1983) noch im Kreißsaal zeigt.

Weiter schreibt die ehemalige Miss World (2003): „Einfach so wurden wir zu einer fünfköpfigen Familie, und all unsere Träume sind wahr geworden. Wir sind dem wunderbaren, hart arbeitenden Team des National Maternity Hospitals für all ihre Freundlichkeit und Unterstützung zutiefst dankbar.“

„14 Schwangerschaftsverluste“ und eine „Leihmutter“

Rosanna Davison und Wesley Quirke sind seit 2014 verheiratet. Hugo und Oscar sind nicht die ersten Kinder der beiden. Im November 2019 kam die kleine Sophia Rose Quirke zur Welt. Die Umstände waren allerdings nicht einfach, wie sie im Juli 2020 erklärte, als sie ihre Zwillingsschwangerschaft via Instagram bekanntgab. „Wir hatten in den vergangenen Jahren mit vierzehn Schwangerschaftsverlusten und einer herausfordernden Fruchtbarkeitsreise zu kämpfen, bevor wir Sophia im November letzten Jahres [2019] schließlich mit Hilfe einer Leihmutter begrüßen durften.“

