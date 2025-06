Stars Chris Evans verrät Details zu seinem Heiratsantrag an Alba Baptista

Chris Evans - 2024 Comic-Con International: San Diego - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star fragte seine Liebste in ihrer Muttersprache, ob sie ihn heiraten wolle.

Chris Evans gesteht, dass er seinen Heiratsantrag vermasselt hat.

Der US-Schauspieler hat sich Mühe gegeben, Alba Baptista auf Portugiesisch – ihrer Muttersprache – die Frage aller Fragen zu stellen. Obwohl der 43-Jährige den richtigen Satz gelernt hatte, war er beim entscheidenden Moment so nervös, dass er sich nicht sicher ist, ob er die Worte richtig ausgesprochen hat.

Im Gespräch mit ‚The Knot‘ verriet Chris, der seit zwei Jahren verheiratet ist: „Ich habe meiner Frau auf Portugiesisch einen Antrag gemacht. Sie ist Portugiesin, also habe ich gelernt, wie man ‚Willst du mich heiraten?‘ auf Portugiesisch sagt.“

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Ich hatte es die ganze Woche geübt… Ich wurde richtig nervös, als es so weit war. Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe es vermasselt – aber ich weiß es trotzdem noch.“

Der ‚Materialists‘-Darsteller hatte in den Tagen vor dem Antrag Angst, sich selbst zu verraten, weil er so oft geübt hatte, was er sagen wollte. Er gestand: „Ich hatte es so oft geübt, dass ich es beim Frühstückmachen fast laut ausgesprochen hätte. So wie: ‚Oh Gott, das ist kein Lied, das mir im Kopf festsitzt! Ich werde gleich alles verraten.'“

Chris und Alba machten ihre Verlobung nie offiziell bekannt, bevor sie nach zwei Jahren Beziehung heirateten. Später enthüllte der ‚Avengers: Endgame‘-Star jedoch, dass sie zwei „wundervolle und schöne“ Hochzeitsfeiern hatten. „Es war wirklich, wirklich großartig. Wir hatten quasi zwei Zeremonien – eine an der Ostküste und eine in Portugal“, plauderte er bei der New York Comic Con 2023 aus.