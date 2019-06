Chris Hemsworth bekommt seinen eigenen Stern

Freitag, 21. Juni 2019 11:35 Uhr

Chris Hemsworth und Mahershala Ali werden nächstes Jahr mit einigen anderen Stars mit dem ‚Walk of Fame‘ geehrt. Das Komitee ‚Walk of Fame Selection‘ von ‚The Hollywood Chamber of Commerce‘ veröffentlichte eine Liste mit 35 „einzigartigen“ Prominenten aus aller Welt, die im Bereich Film, Musik, Fernsehen, Live-Darstellung und Radio tätig sind und nächstes Jahr 2020 mit dem Walk of Fame geehrt werden sollen.

Unter diesen Stars sind u.a. die Schauspieler Mahershala Ali und Chris Hemsworth, die Musiker Alica Keys und Elvis Costello, die TV-Stars Nigel Lythgoe und Milo Ventimiglia sowie Live-Performer Dave Chappelle.

Der Vorsitzende des Komitees, Vin Di Bona, sagte in einem Statement: „Die ‚The Walk of Fame Selection Committee‘ ist erfreut, unsere neuesten Geehrten des Hollywood Walk of Fame verkünden zu dürfen. Die Auswahl in diesem Jahr ist besonders einzigartig. Wir konnten die Talente von 35 Künstlern auswählen, die sich bereits ein Vermächtnis hier in Hollywood aufgebaut haben.“ Die ‚Walk of Fame‘-Anwärter haben jeweils zwei Jahre ab Zeitpunkt der Ernennung Zeit, einen Termin für ihre Zeremonie auszusuchen.

Das sind die Hollywood Walk of Fame-Geehrten 2020

FILM:

Mahershala Ali

Batman

Ruth E. Carter

Laurence Fishburne

Chris Hemsworth

Spike Lee

Julia Roberts

Octavia Spencer

Lina Wertmüller

TV:

Christina Applegate

Andy Cohen

Cindy Crawford

Terry Crews

Harry Friedman

Kathie Lee Gifford

Nigel Lythgoe

Milo Ventimiglia

Burt Ward

Wendy Williams

Dr. Phil McGraw

Andy Kaufman (Posthumous)

MUSIK:

Elvis Costello

Sir Lucian Grainge

Billy Idol

50 Cent

Alicia Keys

Andy Madadian

Mo Ostin

Bobby Rydell

Alejandro Sanz

Tanya Tucker

Muddy Waters (Posthumous)

LIVE THEATER/LIVE PERFORMANCE:

Dave Chappelle

Billy Porter

RADIO:

Susan Stamberg