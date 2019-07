Chris Hemsworth: Darum ist bei ihm Zuhause Parfüm verboten

Freitag, 19. Juli 2019 14:38 Uhr

Chris Hemsworth benutzt zuhause kein Parfüm. Der 35-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau Elsa Pataky die gemeinsamen Kinder India (7), Tristan und Sasha (beide 5) großzieht, ist das Gesicht von Hugo Boss‘ Kampagne für das Aftershave ‚Bottled Infinite‘.

Nun verriet der Star allerdings dem Magazin ‚W‘, dass er Parfüm nur benutzt, wenn er „reist“ und wenn Auftritte auf roten Teppichen anstehen, da er im Beisein seiner Kinder einen „Weniger ist mehr“-Ansatz bezüglich Schönheit bevorzugt.

Über seine Routine sagte der Star: „Ich lebe an der Küste und verbringe viel Zeit mit dem Surfen. Wenn ich reise, muss ich mich schicker machen, bei Premieren und so weiter, also reise ich dann mit ein wenig [Parfüm]. Aber wenn ich einfach zuhause mit den Kindern bin, dann ist weniger mehr. Besonders wenn du surfst, willst du nicht rauspaddeln und die Leute drehen ihre Köpfe um und fragen sich, was dieser Geruch ist.“

Der besondere Kick

Hemsworth unterzog sich bereits des Öfteren der sogenannten Kaltwassertherapie, um morgens „Energie“ daraus zu ziehen und Entzündungen oder verletztes Gewebe zu reparieren, das durch sein Training hervorgerufen wurde.

Er fügte bezüglich der Therapie hinzu: „Ich finde sie fantastisch, besonders die Wintermonate hindurch, weil das Wasser kälter und kälter wird. Es ist ziemlich intensiv, aber es gibt mir definitiv einen kleinen Energiekick am Morgen. Es hat alle möglichen guten gesundheitlichen Effekte, bezüglich des Immunsystems und den Mechaniken des Körpers. Wenn ich mich schlapp oder schlecht vom Training fühle, dann beginne ich vielleicht mit einer heißeren Dusche und beende sie eine oder zwei Minuten lang mit intensiver Kälte. Es bringt mich auf gute Art und Weise auf Trab.“

Quelle: instagram.com



Der ‚Avengers: Endgame‚-Star verriet außerdem seinen Trick für einen gesunden Körper und eine ebenso gesunde Seele: Fitness-Training oder Surfen, anstatt faul auf dem Sofa sitzen!