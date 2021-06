Chris Hemsworth gratuliert Chris Evans mit Foto von Chris Pratt

Chris Hemsworth (r.) gratuliert Chris Evans auf ungewöhnliche Weise zum Geburtstag. (jru/spot)

13.06.2021 10:38 Uhr

Chris Hemsworth hat sich zum 40. Geburtstag von Chris Evans einen witzigen Instagrampost einfallen lassen.

Huch, da stimmt doch etwas nicht! Chris Evans feiert am Sonntag (13. Juni) seinen 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratuliert ihm auch Marvel-Kollege Chris Hemsworth (37) auf Instagram. Allerdings ist auf dem dazugehörigen gemeinsamen Foto der Schauspieler Kollege Chris Pratt (41) und nicht das Geburtstagskind zu sehen.

Der Australier hat sich offenbar einen Scherz erlaubt und betont diesen noch mit seiner dazugehörigen Bildunterschrift: „Happy Birthday zum 40., Chris Evans! Du wirst immer meine Nummer eins sein!“ Zwar verlinkte er in der Gratulation Chris Evans, auf dem Foto ist allerdings richtigerweise Chris Pratt getaggt. Ein Versehen war das also wohl kaum.

Alle drei Chris sind Teil des Marvel-Universums

Das Geburtstagskind selbst hat zwar noch nicht auf das lustige Posting von Chris Evans reagiert, dafür zahlreiche Fans der Schauspieler. Ein User scherzte zum Beispiel: „Das ist nicht Chris Evans – Das ist Chris Pine!“ „Chris Evans: Bin ich nur ein Scherz für dich?“, schrieb eine weitere Nutzerin. Auch Schauspielkollege Sam Claflin (34) reagierte auf den Post mit einem Tränen lachenden Emoji.

Alle drei Schauspieler sind Teil des Marvel Universums. Chris Hemsworth verkörpert seit 2011 den Helden Thor. Im gleichen Jahr nahm auch Chris Evans als Captain America seine Heldenrolle an. Drei Jahre später stieß auch Chris Pratt dem Marvel-Universum als Star-Lord aus „Guardians of the Galaxy“ hinzu.