Chris Hemsworth: Seine schöne Frau Elsa ist ihm peinlich

Donnerstag, 31. Januar 2019 22:16 Uhr

Chris Hemsworth findet es peinlich, wenn Elsa Pataky mit ihren Kindern laut in der Öffentlichkeit schimpft. Der ‚Thor‘-Darsteller hat mit seiner Frau die sechsjährige Tochter India sowie die vierjährigen Zwillinge Tristan und Sasha.

Wie die spanische Schauspielerin nun im Gespräch mit dem ‚Women’s Health‘-Magazin verriet, kann sie ganz schön laut werden, wenn ihre Kinder nicht gehorchen, was wiederum viel Aufmerksamkeit auf die Familie zieht, wenn sie in Australien unterwegs ist. „Jeder hier, der seine Kinder zurechtweist, ist [leise], wir sind dagegen das totale Gegenteil. Wir sind laut und manchmal wird es Chris richtig peinlich. Er sagt dann sowas wie ‚Hört auf, jeder schaut uns an'“, erklärte die schöne Brünette.

Quelle: instagram.com

Muss nicht immer akzentfrei sein

Die ‚Fast and The Furious‘-Darstellerin ist momentan positiv überrascht von der Entwicklung in Hollywood.

Sie ist überzeugt, dass nun auch Schauspieler und Schauspielerinnen mit internationalen Akzenten mehr gefragt sind: „Als ich damals nach L.A. gegangen bin, hat mich niemand engagiert, es sei denn, ich habe einen spanischen Charakter gespielt. Jetzt wird es langsam besser. Wie ‚Wonder Woman‚, sie hat einen Akzent – sie ist Israeli – und das ist großartig. [Gal Gadot] ist eine Freundin von mir und ich dachte, ‚Das wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen‘. Und jetzt sind die Menschen mehr und mehr an weiblichen Charakteren interessiert, egal welchen Alters.“