26.01.2021 21:45 Uhr

Chris Hemsworth startet mit Dreh zu „Thor 4“

Vor einigen Tagen haben die Dreharbeiten zum neuen Marvel-Film "Thor: Love and Thunder" angefangen. Das musst du über den Film wissen!

Im ganzen letzten Jahr kamen keine Marvel-Filme heraus. Jetzt haben die Dreharbeiten zum vierten Teil der Filmreihe „Thor“ in Australien begonnen. Mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle

Er führt die Regie

Genau wie bei „Thor: Tag der Entscheidung“ führt auch dieses Mal wieder Taika Waititi die Regie. Jetzt postete Chris Hemsworth ein gemeinsames Bild mit dem Regisseur bei der Willkommenszeremonie, die von indigenen Australiern ausgerichtet wurde. Damit verkündet er den Beginn der Dreharbeiten.

Das will Chris mit seinem Post vermitteln

Doch das ist nicht das einzige, was der Schauspieler mit seinem Post vermitteln will. Zudem macht er seine Follower auf die #changethedate-Kampagne aufmerksam, die sich dafür einsetzt, den australische Nationalfeiertag auf ein anderes Datum zu verlegen, da die indigenen Australier den 26. Januar „mit dem Beginn der Vertreibung, Krankheitsepidemien, Gewalt, Zerstörung der Kultur, Ausbeutung und Misshandlung“ verbinden, so Hemsworth.

Diese Mega-Stars spielen mit

Neben Chris Hemsworth als Thor, werden auch noch weitere Mega-Stars auf der Leinwand zu sehen sein. Natalie Portman wird erneut als Jane Foster mitspielen, „Batman“-Star Christian Bale verkörpert den Schurken und auch Matt Damon wird bei „Thor: Love and Thunder“ dabei sein.

Galerie

Die „Thor“-Filmreihe

Die „Thor“-Filmreihe umfasst vier Filme. 2011 kam der erste Teil in die Kinos, 2013 folgte „Thor – The Dark Kingdom“ und „Thor: Tag der Entscheidung“ kam 2017. Der vierte Film, der gerade gedreht wird, soll vermutlich am 6. Mai 2022 in die Kinos kommen.