Neuling am Instrument Chris Hemsworth: Thor spielt vor 70.000 Ed-Sheeran-Fans Schlagzeug

Schauspieler Chris Hemsworth stand in Bukarest auf der Bühne. (lau/spot)

SpotOn News | 25.08.2024, 11:34 Uhr

Erst vor Kurzem nahm er das Schlagzeug-Spiel auf, jetzt performte Chris Hemsworth bereits vor 70.000 begeisterten Fans - bei einem Konzert von Ed Sheeran in Rumänien.

Fans des britischen Popstars Ed Sheeran (33) staunten nicht schlecht, als Marvel-Star Chris Hemsworth (41) am Samstagabend (24. August) vor ihnen auf der Bühne stand. Bei Sheerans Konzert im Nationalstadion von Bukarest in Rumänien spielte der Thor-Darsteller Schlagzeug – und das, obwohl er erst vor Kurzem damit begonnen hatte, das Instrument überhaupt zu erlernen.

"Du brauchst Mjölnir-Drumsticks!"

Ein Video des Auftritts teilte Sheeran noch am Abend des umjubelten Auftritts auf Instagram. In dem Clip sagt der 33-Jährige: "Wir sind hier in Bukarest. Chris hat mir letzten Dezember eine Email geschickt, in der stand, dass er einen Dokumentarfilm über kognitive Gesundheit und den Nutzen des Erlernens eines Instruments macht. Er hat mich besucht, hat Schlagzeug-Spielen gelernt und jetzt kommt er vor 70.000 Menschen auf die Bühne."

Sheeran stellt seinen prominenten Drummer dann auch den anwesenden Fans seines Konzerts vor, woraufhin frenetischer Jubel ausbricht. Im Anschluss an die Show überreichte Sheeran Hemsworth backstage noch einen selbstgemachten Award, der ihn immer an seinen Aufritt erinnern soll.

Fans und Follower zeigten sich auf Instagram begeistert ob der Performance des Marvel-Stars. "Stell dir vor, du bist beim Ed Sheeran Konzert und hast die beste Zeit und dann findest du heraus, dass Thor die ganze Zeit Schlagzeug gespielt hat?", schreibt etwa ein User. "Das ist fantastisch! Du brauchst aber definitiv individuelle Mjölnir-Drumsticks!", meint eine weiter Person in Anspielung auf Thors Hammer Mjölnir, den Hemsworth in seiner ikonischen Rolle im Marvel-Universum schwingt.