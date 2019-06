Chris Hemsworth und seine Elsa: „Sie hat es einfach satt!“

Mittwoch, 12. Juni 2019 15:30 Uhr

Chris Hemsworth bedeutet die Freundschaft zu seiner bezaubernden Frau Elsa Pataky „alles“. Der 35-Jährige lobte seine Gattin, mit der er seit 2010 verheiratet ist, dafür, dass sie immer an seiner Seite ist.

Er sei unglaublich froh, „diesen Sinn für Abenteuer“ mit seiner Elsa Pataky teilen zu dürfen. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte er: „Es geht vor allem um die Freundschaft und diesen Sinn für Abenteuer. Sie ist Schauspielerin geworden, ich bin Schauspieler geworden, um die Welt zu bereisen und Erfahrungen wie diese zu machen und so wunderbare Unterstützung füreinander zu haben.”

Wenn es allerdings darum geht, in Filmen seinen durchtrainierten Body zur Schau zu stellen, womit er natürlich vor allem die weiblichen Fans begeistert, ist die Unterstützung seiner Frau nicht mehr allzu groß wie der ‚Men-In-Black‘-Star kürzlich in der ‚Kyle And Jackie O Show‘ amüsiert ausplauderte.

Sie sagt ihm nicht, wie schön er ist

„Sie hat es einfach satt. Sie sagt nur: ‚Ich kann es nicht mehr sehen. Zieh dir etwas an‘. Es ist bei weitem nicht so aufregend für sie.“ Nach den heißen Szenen in ‚Thor: Ragnarek‘ und ‚Bad Times At The El Royale‘ verkündete der dreifache Vater, dass auch sein nächster Film ‚Down Under Cover‘ nicht ganz ohne nackte Haut auskommen werde. Die 42-jährige Spanierin weiß jedoch ganz genau, wie sie ihren Liebsten nicht „übermütig“ werden lässt. Wie? Sie sage ihm einfach niemals, wie „schön“ er sei.