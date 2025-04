Stars Chris Martin: So geht er mit seiner Depression um

Chris Martin - Grammys 2025 - Performance - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 16:00 Uhr

Chris Martin sprach über einige Dinge, die ihm „dabei helfen, dankbar und glücklich zu sein, am Leben zu bleiben“, während er mit Depressionen zu kämpfen hat.

Der Coldplay-Frontmann teilte einige Methoden, darunter Schreibübungen und Meditation, durch die er besser mit der Erkrankung umgehen kann.

Martin verkündete in einem Instagram-Video während seiner Music of the Spheres World Tour in Hongkong: „Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass einige Leute, mich eingeschlossen, ein wenig mit Depressionen zu kämpfen haben. Deshalb wollte ich euch ein paar Dinge sagen, die mir auf Tournee und allgemein geholfen haben, in der Hoffnung, dass einige davon auch euch guttun werden.“ Chris fügte hinzu, dass ihm unter anderem „freies Schreiben“ dabei helfe, mit seinen Depressionen umzugehen. Der Star erklärte: „Als Erstes wollte ich euch sagen, dass es so etwas wie freies Schreiben gibt, bei dem man 12 Minuten lang alle seine Gedanken niederschreibt – und sie dann verbrennt oder wegwirft. Das ist sehr gut. Transzendentale Meditation war für mich echt wunderbar.“