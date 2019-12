Chris Martin wurde in der Schule gemobbt: „Sie sagten, Du bist definitiv schwul“

Chris Martin (42) war sich als Jugendlicher unsicher, was seine Sexualität anging. Der Coldplay-Frontmann lebt inzwischen glücklich mit seiner Freundin Dakota Johnson in einer Beziehung. Doch nicht immer war der erfolgreiche Musiker so mit sich im Reinen.

Vor allem als Teenager während seiner Zeit auf dem Internat wurde er oft von Selbstzweifel geplagt, insbesondere was die eigene sexuelle Orientierung anging. In einem Interview mit dem „Rolling Stone“ erinnerte er sich an sein damaliges Gefühlschaos: „Als ich aufs Internat ging, lief ich ein bisschen komisch und ich hüpfte ein bisschen und ich war außerdem sehr homophob, weil ich mir einredete, Wenn ich schwul bin, dann bin ich für den Rest meines Lebens am A**** und ich war ein Kind, das gerade seine Sexualität entdeckte.“

„Du bist definitiv schwul“

Aufgrund seines Ganges fiel er anderen Jungs auf und wurde deshalb gemobbt: „Sie sagten, ‚Du bist definitiv schwul‘, in einer ziemlich aggressiven Art und das war sehr seltsam für mich. Also dachte ich, Ich weiß es nicht und selbst wenn ich es bin, dann darf ich es nicht sein, weil es falsch ist…Ich fing an, mir richtig Sorgen zu machen.“

Erst ein paar Jahre später wurde ihm plötzlich klar, dass nichts Falsches daran sei, schwul zu sein. Und diese Erkenntnis half ihm, den Druck abzustreifen, den er sein ganzes Leben lang spürte: „Mit etwa 15 Jahren, ich weiß nicht was passierte, dachte ich auf einmal, Ja, na und? und dann hat alles über Nacht aufgehört. Es war sehr interessant. Auf einmal dachte ich mir, Ja, also was wäre, wenn ich schwul wäre. Viele meiner Idole sind schwul, also na und? Was auch immer sie sind, es ist nicht wichtig. Das hat einen großen Druck von mir genommen.“