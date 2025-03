Film Chris Pratt: Alter Nachbar inspirierte ihn für ‚Electric State‘-Rolle

Chris Pratt - World Premiere of Netflix's - The Electric State - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler verrät die besondere Inspiration für seine neue Filmrolle.

Chris Pratt nahm sich seinen alten Nachbarn als Vorbild für seine Rolle in ‚Electric State‘.

Der Hollywood-Star spielt eine Hauptrolle in dem neuen Science-Fiction-Film, der in einem alternativen Universum der 1990er Jahre angesiedelt ist und am 14. März auf Netflix erscheint. Wie er gegenüber ‚ScreenRant‘ verrät, ließ er sich für seine Rolle von einem Mann inspirieren, der in derselben Straße wie er wohnte.

„Kenny Gundacker, möge er in Frieden ruhen… Was ich als Siebenjähriger von ihm in Erinnerung habe, ist, dass er einfach eine Ikone war“, erzählt der Schauspieler. „Ich dachte, ich würde neben David Lee Roth wohnen. Ich sah [Roth] auf MTV und dachte mir: ‚Oh, das ist mein Nachbar. Ich sehe ihn jeden Tag.'“

Der 45-Jährige schildert: „Er sprang immer auf einem kleinen Mini-Trampolin im Hinterhof herum, in tigergestreiften Stretchhosen, mit einer winzigen E-Gitarre, auf der er einfach loslegte… Es war seine Ausstrahlung und sein Selbstbewusstsein, die ihn für alle um ihn herum so faszinierend machten – so erinnere ich mich zumindest heute daran.“

Der Hollywood-Star fügt hinzu, dass er sich viele Gedanken darüber gemacht habe, wer sein Nachbar wohl in den zehn Jahren vor der Zeit, in der der Film spielt, gewesen sein könnte. „Als ich diese Figur entwickelte, dachte ich: ‚Wer wäre dieser Typ in den 80ern gewesen?‘ und dann habe ich ihn in eine postapokalyptische Welt versetzt, ihn etwas über seinen Zenit hinausgebracht – wo würde er enden, und wie würde er aussehen?“, berichtet er.

Chris habe bewusst nach einer solchen Figur „gegraben“ und sich an die Modetrends jener Zeit erinnert, um den Charakter zum Leben zu erwecken. „Ich habe das ein bisschen erforscht – mit dieser bestimmten Attitüde, all seinen Ringen, den Dingen, die um seinen Hals hingen, den blondierten Haaren und so weiter.“