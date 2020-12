10.12.2020 20:13 Uhr

Chris Pratt dreht Karate-Komödie

Mit Komödien kennt er sich durchaus aus: Hollywoodstar Chris Pratt produziert einen Film über Karate. Und eine Rolle übernimmt er in "The Black Belt" auch.

Der Schauspieler und Gatte von Katherine Schwarzenegger plant eine Komödie mit dem Titel ‚The Black Belt‘, die auf humorvolle Weise von der traditionsreichen Kampfsportart erzählen soll.

Darum soll’s gehen

Chris Pratt selbst will auch eine Rolle in dem geplanten Streifen übernehmen: Der 41-Jährige soll als „unorthodoxer Onkel“ vor der Kamera stehen, weitere Details über seinen Part sind noch nicht bekannt. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ ist der Film eine Coming of Age-Story über einen schüchternen, bescheidenen Teenager, der leidenschaftlicher Karate-Fan ist und mit seinem Onkel gemeinsam auf eine Reise geht, um die Sportart zu entdecken.

Neue Rolle in „Thor“-Verfilmung

Derweil wurde vor kurzem bekannt, dass der 1,88m-Riese außerdem die Rolle des Star-Lord im neuen Marvel-Film „Thor: Love and Thunder“ übernehmen wird. Zuvor hatte der Star den Part in den ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmen gespielt. Auch Chris Hemsworth und Natalie Portman werden erneut in ihren Rollen als Thor und Jane Foster zu sehen sein. Das Crossover-Casting wurde bereits am Ende des letzten Thor-Films angekündigt, als der Donnergott an Bord von Star-Lords Raumschiff The Milano gesehen wurde. (Bang)

Chris Pratt: Seine 10 bekanntesten Filme

2008: Wanted

2012: Zero Dark Thirty

2014: Guardians of the Galaxy

2015: Jurassic World

2016: Die glorreichen Sieben

2016: Passengers

2017: Guardians of the Galaxy Vol. 2

2018: Avengers: Infinity War

2018: Jurassic World: Das gefallene Königreich

2019: Avengers: Endgame