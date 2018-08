Chris Pratt: Es wird ernst mit Schwarzeneggers Tochter?

Freitag, 3. August 2018 12:51 Uhr

Für Chris Pratt und seine neue Freundin Katherine Schwarzenegger soll es ernster werden. Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star soll die 28-Jährige Autorin und Tochter von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver daten.

Diese Gerüchte kamen auf, als die beiden gemeinsam mit Chris‘ fünfjährigem Sohn Jack, der aus der Ehe mit Anna Faris stammt, gesichtet wurden. Ein Nahestehender verrät nun, dass es zwischen dem Paar nun auch ernster werden soll. Dem Magazin ‚People‘ sagt er: „Sie verbringen jeden Tag miteinander und Katherine hat Jack auch schon einige Male getroffen.”

Zum ersten Mal wurde das Dreiergespann am Sonntag (29. Juli) zusammen gesehen. Sie gingen zuerst in die Kirche, zur Belohnung gab es dann Eis.

Quelle: instagram.com

Abstecher ins Strandhaus

Am Mittwoch (1. August) verbrachten sie dann Zeit in einem kleinen Strandhaus in Malibu. Der 39-Jährige soll angeblich sehr von Katherine angetan sein. Ein Vertrauter sagte ‚E!News‘: „Es ist immer noch sehr frisch, aber das Picknick war nicht ihr erstes Date. Sie haben sich schon sehr oft casual getroffen und sehen sich seit zwei Monaten oder so konstant. Sie mögen sich wirklich sehr. Chris ist sehr glücklich damit, wie es bisher läuft.” (dpa/KT)