Chris Pratt: Süße Botschaft für Katherine Schwarzenegger

Schauspieler Chris Pratt hat seiner Katherine sein Herz ausgeschüttet. Der 40-jährige Hollywoodstar hat anlässlich des 30. Geburtstags seiner Frau Katherine sein Herz online ausgeschüttet.

So schrieb der ‚Jurassic World‘-Schauspieler seiner Liebsten auf Facebook: „Happy Birthday, Katherine! Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben – ich weiß nicht was ich ohne dich tun würde. Wahrscheinlich irgendwann auf dem Balkon ausgesperrt werden und dort leben müssen oder mit einem ungeladenen Telefon und nur einem Schuh durch eine Stadt wandern, spät zur Arbeit wie eine Art Angst-Fieber-Traum.“ Und weiter schwärmt der Amerikaner: „Du hast meine ganze Welt zum Besseren verändert. Ich bin so dankbar, dich gefunden zu haben. Du bist eine unglaubliche Frau und Stiefmutter.“

Quelle: instagram.com

Auch Katherine schwärmt

Und auch Katherine hatte erst vor ein paar Tagen zu Thanksgiving von ihrem Mann auf Instagram geschwärmt: „Heute bin ich dankbar für diese Radfahrt mit meinem wundervollen Ehemann und dafür, die Farben der Herbstblätter zu sehen.“ Und weiter: „Während wir Rad fuhren, schlug er vor, wirklich ehrliche Komplimente an Leute zu geben, die wir unterwegs trafen, und dann zu sehen, was passiert. Das haben wir getan und die willkürlichen Komplimente überraschten nicht nur die Leute auf dem Fahrradweg, sie führten auch dazu, dass wir uns gut fühlten. Es erinnerte mich daran, wie dankbar ich bin, mit jemandem verheiratet zu sein, der sich gütige Wege überlegt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

Quelle: instagram.com