Chris Pratt trifft Schwiegerpapa in spé, Arnold Schwarzenegger

Dienstag, 13. November 2018 11:50 Uhr

Chris Pratt und seine Freundin Katherine Schwarzenegger hatten ein Doppeldate mit ihrem berühmten Vater Arnold. Der 39-jährige Schauspieler und seine Freundin verbrachten am Sonntag (11. November) in Los Angeles ein Doppeldate mit Katherines Vater Arnold Schwarzenegger und dessen Freundin Heather Milligan.

Die vier frühstückten zusammen in einem Lokal in Santa Monica, bevor der ‘Guardians of the Galaxy‘-Star und die 28-Jährige in die Kirche gingen. Ein Vertrauter erzählte gegenüber ‘E! News‘: „Alles sieht danach aus, als würde es bei ihnen funktionieren. Sie haben dieselben Werte, Prioritäten und denselben Lifestyle. Sie war schon immer gut im Umgang mit Kindern, aber nun leuchtet sie richtig und hat diese Rolle perfekt angenommen. […] Noch sind sie nicht allzu lange zusammen, aber jeder erwartet schon eine baldige Verlobung.“

„Verbringen viel Zeit miteinander“

Ein weiterer Insider verriet vor kurzem, dass die zwei frisch Verliebten kaum noch voneinander zu trennen seien: „Von dem Moment an, seitdem sie sich kennengelernt haben, hat sich alles richtig eingefügt und sie machen den Eindruck, unzertrennlich zu sein. Sie lieben es einfach, den jeweils anderen um sich zu haben und dass sie so viel gemeinsam haben. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Chris und Katherine haben die volle Unterstützung ihrer Familie.“, so die Quelle gegenüber ‘Entertainment Tonight‘.