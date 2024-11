Das ist der Name des Kleinen Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger sind wieder Eltern geworden

Verliebte Blicke: Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt haben ihr drittes gemeinsames Kind bekommen. (wue/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 00:26 Uhr

Hollywood-Star Chris Pratt und seine Ehefrau, Katherine Schwarzenegger, sind wieder Eltern geworden. Am 8. November ist ihr drittes Kind zur Welt gekommen.

Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (34) haben verkündet, dass sie wieder Eltern geworden sind. Nach zwei Töchtern haben sie kürzlich einen Jungen bekommen, wie das Paar auf Instagram mitteilt. Dort freuen die beiden sich nicht nur über den Familienzuwachs, sie teilen auch direkt den Namen ihres Sohnes mit.

Video News

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger fühlen sich gesegnet

Die Tochter von Action-Ikone Arnold Schwarzenegger (77) und Maria Shriver (69) sowie der Hollywood-Star, unter anderem bekannt aus den "Guardians of the Galaxy"- und "Jurassic World"-Filmen, "sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben", heißt es in dem Beitrag. Sowohl die Mutter als auch das Baby seien wohlauf "und Fords Geschwister freuen sich über seine Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar." Daneben verrät das Paar in dem Beitrag, dass Söhnchen Ford am 8. November geboren wurde.

Erste Berichte, dass die beiden ein Kind erwarten, gab es im Sommer. Im Juni erzählte eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-Magazin "People", dass Katherine Schwarzenegger wieder schwanger sei. Im Oktober bestätigten die beiden in der "Today"-Show die Schwangerschaft. Pratt scherzte, dass das Baby "in zwei Minuten" kommen soll, klärte dann aber direkt auf, dass das Paar mit dem Kind in wenigen Wochen rechne.

Pratt und Schwarzenegger sind seit 2019 verheiratet. Für die beiden ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Sie haben schon ihre Töchter Eloise (2) und Lyla (4). Aus einer vorangegangen Ehe mit seiner Schauspielkollegin Anna Faris (47) hat Pratt zudem seinen Sohn Jack (12).