Musik Chris Rock und Diplo: Per Anhalter vom Burning Man abgehauen

Chris Rock - Sighting 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2023, 16:00 Uhr

Chris Rock und Diplo schafften es, per Anhalter aus dem katastrophalen Burning Man-Festival zu trampen.

Der Schauspieler und der DJ gehörten zu den Nachtschwärmern, die bei der Veranstaltung in Nevada gestrandet waren, nachdem sintflutartige Regenfälle das Wüstengelände in ein Schlammbad verwandelt hatten. Die Beamten hatten den Festivalbesuchern befohlen, Lebensmittel, Wasser und Schutz an Ort und Stelle zu sparen. Es wurde jedoch jetzt bekannt, dass die Prominenten zu denen gehörten, die es heraus schafften, als sich die Bedingungen zu verbessern begannen.

Diplo teilte auf Instagram ein Video, in dem das Duo seinen Ausstieg zeigt, und enthüllte, dass sie sechs Meilen durch den Schlamm laufen mussten, bevor ihnen eine Mitfahrgelegenheit auf der Ladefläche eines Pick-ups angeboten wurde. Der Musiker betitelte den Clip: „Ein Fan bot Chris Rock und mir an, auf der Ladefläche eines Pick-ups aus Burning Man herauszufahren… Nachdem wir sechs Meilen durch den Schlamm gelaufen waren … Alles, woran Chris denken konnte, war ein verdammt kaltes Gebräu.“

Diplo versuchte, das Gelände zu verlassen, um am Samstagabend (2. September) für einen Auftritt nach Washington, DC zu reisen, und nach einer langen, schwierigen Reise schaffte er es zur Show. Der Star fügte hinzu: „Ich bin stundenlang mit ausgestrecktem Daumen am Straßenrand gelaufen, weil ich heute Abend eine Show in DC habe und euch alle nicht im Stich lassen wollte. Ein großes Lob auch an diesen Kerl, der den klugen Kauf eines Lastwagens getätigt hat, ohne zu wissen, dass es genau für diesen Moment war.“