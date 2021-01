04.01.2021 17:04 Uhr

Chris Töpperwien über Laura Müller: Arbeitet sie illegal in den USA?

Von der Schulbank, in den Influencer-Olymp und wieder zurück - für Laura Müller läuft es gerade nicht besonders gut. Nachdem sie innerhalb weniger Monate zur erfolgreichen Influencerin aufgestiegen war, verläuft ihr Leben nun rückläufig!

Läuft bei ihr – nur eben rückwärts! Laura Müller durfte sich in den letzten Wochen von zahlreichen Kooperationspartnern verabschieden. Erst vor wenigen Tagen zog eine vegane Kosmetikbrand die Reißleine, nachdem sich die blutjunge Frau von Michael Wendler im Echt-Pelz zeigte.

Kooperation verloren

Schon zuvor lösten einige Marken ihre Kooperation mit Laura, nachdem Michael Wendler im Herbst letzten Jahres ein Video mit wüsten Corona-Theorien veröffentlichte und Laura sich nicht öffentlich davon distanzierte.

Für eine Influencerin wie Müller sie ist, sind die Kooperationspartner eigentlich eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Einnahmequellen. Aber wie verdient die 20-Jährige jetzt eigentlich ihr Geld? Schließlich lebt sie mit ihrem Michael in Cape Coral, Florida und ein Leben in Amerika ist bekanntlich nicht ganz günstig.

Darf sie legal arbeiten?

Wird sich Laura nun einen normalen Job in Florida suchen? Vermutlich nicht, denn sie wird vermutlich keine Arbeitserlaubnis haben. Als Frau von Michael Wendler, der eine Greencard besitzt, könnte auch Laura eine bekommen.

Das merkt Currywurstmann Chris Töpperwien in seiner Instagram-Story an: „Wenn jemand die Greencard in den USA hat und heiratet, dann ist diese Person ebenso berechtigt die Greencard zu beantragen.“

Bekommt sie eine Greencard?

Mit einer Greencard könnte Laura Müller auch in den Staaten einer geregelten Arbeit nachgehen. Doch dafür müsste sie diese erste einmal haben und da fangen die Probleme an. „Momentan dauert es bis zu drei Jahren, bis der angeheiratete Partner auch in den Besitz einer Greencard kommt“, erklärt Töpperwien.

Und weiter: „Man darf aus Deutschland oder einem anderen Land einen Manager oder Geschäftsführer beauftragen, Dinge zu tun, man darf auch eine Firma haben oder Immobilien besitzen, aber man darf selber nicht arbeiten. Das ist strafbar.“

Irgendwann muss sie wieder arbeiten

Zu ihrem Aufenthaltsstatus hat sich Laura in der Vergangenheit noch nicht geäußert, auch nicht, ob sie schon eine Greencard für sich beantragt hat, die ihr nach der Hochzeit mit Michael auch zustehen würde.

Fakt ist aber, auf kurz oder lang muss sich Laura um neue Kooperationspartner oder eine Arbeit kümmern, denn auch wenn sie durch TV-Sendungen wie „Let’s Dance“ oder auch „Goodbye Deutschland“ sicher den ein oder anderen Euro verdient hat, ewig wird ihr Erspartes nicht anhalten…

(TT)