Chrissy Teigen droht Star-Designer Michael Costello mit Klage

19.06.2021 09:31 Uhr

Das Model Chrissy Teigen und der Designer Michael Costello liegen im Clinch. Nachdem er behauptete, sie habe ihn gemobbt und traumatisiert, meldete sich Teigen nun zu Wort. Die Vorwürfe seien nicht wahr. Notfalls wolle sie Costello verklagen.

Der Streit zwischen Chrissy Teigen (35) und dem Designer Michael Costello (38) scheint zu eskalieren. Nun droht das Model via Twitter öffentlich mit rechtlichen Schritten. Zuvor hatte Costello sie des Mobbings bezichtigt. Dazu veröffentlichte er zunächst einen angeblichen Chat-Verlauf zwischen ihm und Teigen. In einem Interview sagte Costello darüber hinaus, dass Teigen seine Karriere ruinieren wollte und er dafür auch Belege habe. Er sei bis heute depressiv, habe Selbstmordgedanken und sei schwer traumatisiert, weil Teigen ihn einst mies behandelt habe.

Alles Quatsch, entgegnet nun Teigen und wird dabei überdeutlich: „Keine Ahnung, was zum Teufel Michael Costello macht.“ Die privaten Nachrichten, die er veröffentlichte, seien nur gefälscht; angebliche E-Mails, die er noch veröffentlichen wolle, würden überhaupt nicht existieren. Sie wisse davon zumindest nichts. Costello sei in ihren Augen „verwirrt“. Sie habe alles ertragen, alles gehört und wolle nun nur noch über die Wahrheit sprechen.

No idea what the fuck michael costello is doing. He just released a statement where he didn’t at ALL acknowledge how fake the dm’s were, & now claims to have emails that don’t exist. So while he conjures those up (hopefully with someone more talented in fakes this time), here: pic.twitter.com/Y9FjJAY3Xw

— chrissy teigen (@chrissyteigen) June 18, 2021