Chrissy Teigen entschuldigt sich dafür, ein A****loch zu sein

Die meisten Menschen finden Supermodel Chrissy Teigen (33) recht sympathisch, sie selbst bezeichnete sich auf Twitter allerdings als A****loch.

Eigentlich wollte Chrissy Teigen eine lustige Geschichte erzählen, stattdessen verärgerte sie mit ihrem letzten Post etliche Menschen. Die Ehefrau von John Legend (40) erzählte, dass sie ständig neue AirPods für ihre Mutter Vilailuck “Pepper” Teigen kaufen müsse.

Am Mittwoch tweete sie: „Meine Mutter behandelt ihre AirPods wie ein Wegwerfprodukt. Sie muss jeden Monat mehrere Paare kaufen. Sie sagt, es wäre einfacher, sie nicht zu verlieren, wenn sie … ein Kabel hätten.“

In den sozialen Medien hagelte es für diese kleine Anekdote viel Kritik. Denn mit einem Preis von circa 160 Dollar pro Paar sind die modernen Kopfhörer alles andere als günstig. Summen in dieser Größenordnung scheinen in der Familie Teigen allerdings als Kleingeld betrachtet zu werden.

Das Supermodel, die nach Angaben des „Forbes“-Magazins allein 2018 circa 11,5 Millionen Dollar verdient haben soll, wuchs selbst in ganz normalen mittelständischen Verhältnissen auf, weswegen sie sofort verstand, warum ihre Story von so vielen Fans als abgehoben und verschwenderisch kritisiert wurde.

Auf die ihr ganz eigene Art entschuldigte sie sich mit folgenden Worten auf Twitter:

„Oh Mann, ich habe meine Benachrichtigungen nicht gecheckt und nicht realisiert, wie viele Menschen wegen des Posts sauer sind. Es sollte ein Witz (und eine Übertreibung) über meine Mutter sein. Weil sie nicht verstanden hat, dass AirPods mit Kabel einfach ganz normale Kopfhörer wären. Er wurde aber als unpassend und abgehoben aufgefasst. … Ich verspreche, dass ich nicht immer die richtige Sache zum richtigen Zeitpunkt sagen werden. Aber ich versichere euch ebenfalls, dass ich es hasse euch zu enttäuschen oder wütend zu machen. Es tut mir leid und ich werde versuchen, nicht mehr so ein A****loch zu sein.“

I promise I will not always say the right thing in the right way but I also promise I hate disappointing or pissing you guys off. I’m sorry and I will do better to not be such an asshole.

