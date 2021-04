Chrissy Teigen erhielt nach ihrer Fehlgeburt Hilfe von Herzogin Meghan

Chrissy Teigen (li.) und Herzogin Meghan verbindet eine turbulente Zeit. (stk/spot)

21.04.2021 19:30 Uhr

Ein schwerer Schicksalsschlag hat aus Herzogin Meghan und Chrissy Teigen offenbar gute Freundinnen werden lassen, wie das Model nun verriet.

Es ist offenbar der Beginn einer wunderbaren Hollywood-Freundschaft. Herzogin Meghan (39) und Model Chrissy Teigen (35) sind durch die turbulente und tragische Zeit, die die beiden Frauen zuletzt hinter sich bringen mussten, anscheinend Freundinnen geworden. Das hat Teigen nun im Gespräch mit Andy Cohen (52) in dessen Web-Sendung „Watch What Happens Live“ verraten. Ausgangspunkt sei ausgerechnet die Fehlgeburt gewesen, die Teigen vor Kurzem erlitten hatte: „Sie hatte mir wegen meines Babys Jack geschrieben. Sie ist wirklich wunderbar und so liebenswürdig, genau so nett wie alle es sagen.“

Im September 2020 hatten sie und Ehemann John Legend (42, „Bigger Love“) den Verlust ihres ungeborenen Kindes ertragen müssen, woraufhin Meghan ihr mit einer Nachricht Beistand leistete. Im März dieses Jahres bekam Teigen dann die Gelegenheit, sich dafür zu revanchieren. Als das aufsehenerregende Oprah-Interview ausgestrahlt wurde und Meghan auch harsche Kritik dafür entgegenschlug, war Teigen eine der ersten Personen, die ihr im Netz zur Hilfe sprangen. Bei „Watch What Happens Live“ verriet Teigen nun, dass es dabei nicht geblieben war. Auch privat hatten die beiden Frauen sich darüber ausgetauscht.