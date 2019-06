Chrissy Teigen: „Ich verlasse nie das Haus“

Samstag, 1. Juni 2019 18:46 Uhr

Chrissy Teigen verlässt nicht gerne ihr Zuhause. Das ‚Sports Illustrated‘-Model mag in den sozialen Netzwerken zwar eine lose Zunge haben, behauptet allerdings, es sei nicht so „wild“, wie es rüberkomme, da Teigen am liebsten Zuhause bleibe und mit ihren zwei Kindern Luna und Miles, die sie mit Ehemann John Legend hat, für ihre Kochbücher mit Essen herum experimentiere.

‚Porter Edit‘, dem digitalen Magazin von Net-A-Porter, sagte die brünette Schönheit: „Die Menschen denken, ich sei so wild, aber ich verlasse nie das Haus. Ich bin introvertiert. Das ist mein liebster Ort.“ Die Plüsch-Villa der 33-jährigen Präsentatorin wurde nach der Geburt ihrer Tochter Luna, die heute drei ist, ihr sicherer Hafen, da sie an postnatalen Depressionen litt. Damals sank ihre Laune auf solch einen Tiefpunkt, dass sie sogar ihren Appetit verlor, keine Energie hatte, um ins obere Stockwerk zu gehen, wodurch sie auf dem Sofa schlief, und willkürliche Schmerzen verspürte.

„Mir wurde Lexapro, [ein Antidepressiva], verschrieben, als ich ein Teenager war und dann setzte ich es einfach ab, dachte nicht, dass es etwas Echtes war“, erinnerte sich Teigen. „Ich dachte, jeder hätte Probleme wie meine, als wäre es Teil des Lebens. Ich fühlte mich schlecht, [eine postnatale Depression zu haben], weil wir so viele Quellen hatten. John war großartig und hilfreich. Meine Mutter war hier… mir war es peinlich.“ Als Chrissy Teigen dann erneut schwanger wurde, mit dem heute zwölf Monate alten Miles, stellte sie sicher, dass sie für den Stimmungsabfall vorbereitet war, indem sie ihre Medikamente bereit hielt. Das exotische Model erklärte: „Ja, total, und es ist, weil ich offensichtlicherweise Mediakamente nehme.“