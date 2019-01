Chrissy Teigen lacht sich krumm über Kim Kardashian

Mittwoch, 2. Januar 2019 20:46 Uhr

Chrissy Teigen hat Realitystar Kim Kardashian aufgezogen, weil sie „Bird Box“ erst nach allen anderen gesehen hat.

Der Quotenhit „Bird Box“ läuft erst seit knapp eineinhalb Wochen, aber Kim Kardashian ist bereits verdammt spät dran, sich die Netflix-Produktion anzusehen. Am Neujahrstag twitterte die 38-Jährige, dass sie sich gerade den aktuellen Film mit Sandra Bullock und John Malkovich angeschaut hat.

„Ich sehe gerade ‚Bird Box‘. Gefällt mir. Wer hat ihn noch gesehen?“, schrieb Kim.

„Kimberly“?!

Chrissy Teigen, eine von Kims Freundinnen, reagierte amüsiert auf diesen Tweet. „Kimberley, so gut wie jeder auf diesem Planeten!“

kimberly like everyone in the entire world — christine teigen (@chrissyteigen) January 2, 2019

Der Film brach den Rekord für den meistgesehenen Film auf Netflix in den ersten sieben Tagen nach seinem Erscheinen. Mehr als 45 Millionen Menschen sahen ihn sich bereits in der ersten Woche an. (CI)