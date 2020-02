Chrissy Teigen: „Mir ist Valentinstag egal!“

Chrissy Teigen ist ziemlich unromantisch, was den Valentinstag betrifft. Obwohl die Modelschönheit nicht glücklicher in ihrer Ehe mit John Legend sein könnte, gibt sie nicht viel auf den Tag der Liebe am 14. Februar.

„Mir ist der Valentinstag wirklich egal und ob wir zu einem Date ausgehen“, berichtet sie. Ganz anders denkt da ihr Liebster. „John bedeutet es dagegen etwas. Glaubt mir, ich kann tagelang nichts machen und zuhause bleiben – mir würde es bestens gehen“, ist sich Chrissy Teigen sicher.

Das kann John gut kochen

Deshalb verbringt die 33-Jährige den Valentinstag auch am liebsten in den eigenen vier Wänden. „Meine Lieblingsdates sind tatsächlich die, bei denen wir zuhause bleiben und John kocht“, verrät sie. Auf ihrer Website ‚Cravings‘ enthüllt die Autorin auch, mit welchen Köstlichkeiten der ‚All Of Me‘-Sänger ihr Herz besonders zum Schmelzen bringen kann.

„Er macht entweder Hähnchen auf jamaikanische Art oder Lammkoteletts (abhängig von meiner Laune) und es ist wirklich meine Version des Himmels. Beide sind so reich an Geschmack“, schwärmt sie. „Aber esst sie unbedingt mit Bananenreis und Kochbananen, um diese perfekte Mischung aus süß und salzig zu haben!“ Liebe geht einfach durch den Magen…