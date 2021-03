Chrissy Teigen nimmt Herzogin Meghan in Schutz

06.03.2021 12:55 Uhr

Im Vorfeld ihres großen Oprah-Interviews erfährt Herzogin Meghan einen Sturm negativer Schlagzeilen. Model Chrissy Teigen geht das zu weit.

Im Vorfeld ihres heiß diskutierten Interviews mit Oprah Winfrey (67) scheinen die negativen Schlagzeilen und Kommentare über Herzogin Meghan (39) kein Ende zu nehmen. Nachdem zahlreiche Freunde und Kollegen die ehemalige Schauspielerin öffentlich in Schutz genommen haben, springt nun auch Chrissy Teigen (35) der Herzogin, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, zur Seite. „Dieser Meghan-Markle-Mist geht mir zu nahe. Diese Leute werden nicht aufhören, bis sie eine Fehlgeburt erleidet“, schreibt das Model bei Twitter. „Hört verdammt noch mal auf damit.“

Herzogin Meghan steht seit einigen Tagen im Zentrum eines Mediensturms: Während sich die Ausstrahlung des Interviews (in Deutschland am 8. März um 15 Uhr bei RTL, 22:15 Uhr bei VOX und anschließend bei TVNOW) nähert, hat der Buckingham Palast angekündigt, eine Ermittlung zu Mobbingvorwürfen gegen die 39-Jährige einzuleiten. Zusätzlich werden sie und Ehemann Prinz Harry (36) für den unglücklichen Zeitpunkt des Interviews scharf kritisiert. Prinz Harrys Großvater, Prinz Philip (99), liegt seit einigen Wochen im Krankenhaus.

this meghan markle shit is hitting too close to home for me. these people won’t stop until she miscarries. fucking stop it.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) March 5, 2021