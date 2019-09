Chrissy Teigen reagiert auf Trumps unverschämte Attacke

Der sprunghafte US-Präsident Donald Trump (73) ist neben seiner umstrittenen Politik vor allem dafür bekannt, sich vorrangig Themen zu widmen, die man sonst nur in der Boulevardpresse findet. Dabei hetzt das amerikanische Staatsoberhaupt vor allem via Twitter gegen alles und jeden, der seiner Meinung nach, zurechtgewiesen gehört.

Das jüngsten Opfer des Möchtegern-Despoten: Christine Teigen (33) und ihr singender Ehemann John Legend (40). Das Supermodel konterte nun allerdings mit mindestens genauso spitzer Zunge.

Zuletzt beschimpfte Donald Trump Sänger John Legend und dessen modelnde Ehefrau Christine Teigen über Twitter. Der US-Präsident ist ja dafür bekannt, seinen teils wirren Gedanken auf dem Social-Media-Kanal freien Lauf zu lassen und eben das zu twittern was er gerade denkt. In einem Post beschimpfte er Legend nun als langweilig und dessen Ehefrau Chrissy als vulgär. „Leute wie der langweilige Musiker John Legend und seine dreckige Frau sprechen jetzt darüber, wie toll das Gesetz ist. Aber ich habe sie nicht gesehen, als wir Hilfe brauchten, um es durchzusetzen.“

….A man named @VanJones68, and many others, were profusely grateful (at that time!). I SIGNED IT INTO LAW, no one else did, & Republicans deserve much credit. But now that it is passed, people that had virtually nothing to do with it are taking the praise. Guys like boring…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. September 2019