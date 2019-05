Chrissy Teigen: Schleift sie jetzt ihre Tochter ins Rampenlicht?

Mittwoch, 22. Mai 2019 20:17 Uhr

Chrissy Teigen meint, dass ihre Tochter Luna Legend das Zeug zum Star hat. Das 33-jährigen Model hat zusammen mit Eheman John Legend Töchterchen Luna und die 33-Jährige enthüllte nun, dass die Kleine ihren Eltern zwar noch nicht erzählt habe, was sie später einmal werden möchte, jedoch erklälrte Chrissy, dass sie sich nicht wundern würde, wenn ihre Tochter in die Fußstapfen ihres Vaters treten würde.

Sie sagte: „Ich habe keine Idee, was sie werden will, wenn sie groß ist, aber sie hat das Zeug zum Star.“ Luna – deren Bruder Miles vor kurzem seinen ersten Geburtstag feierte – sei nicht klar, wie wichtig es war, in der Entertainment-Show aufzutreten.

Chrissy erzählte ‚E! News‘: „Sie hat keine Idee, was das für manche Leute für ein wundervoller Traum ist. Sie warf alle um auf diesen Treppen. Als sie landete, meinte sie: ‚Yeah!‘. Wenn es um Disziplin geht, bin ich strenger, jedoch haben wir eine gute Balance. Deshalb klappt das mit uns.“

Quelle: instagram.com

Der ‚Ordinary People‘-Sänger meinte, dass sie sich bereits einige der Performance-Skills von ihrer Mutter anguckte und alle zum Lachen bringt.

Er enthüllte: „Sie ist wirklich [lustig]. Sie hat viel von Chrissys Persönlichkeit. Sie weiß genau, wie lustig sie ist. Manchmal bringt sie alle zum Lachen, was cool ist. Sie macht alle möglichen Späße, wenn sie Geschichten erzählt und ist in der Phase, in der sie Rollenspiele spielt, sie hat Godzilla-Spielzeuge, mädchenhafte Puppen und alles, was es so dazwischen gibt. […] Sie ist sehr unterhaltsam.“