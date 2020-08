Chrissy Teigen: Shitstorm wegen dieser Bohnen

08.08.2020 20:15 Uhr

Da ist Chrissy Teigen wohl ein wenig ins Fettnäpfchen getreten. Auf Social Media wird sie nämlich gerade dafür kritisiert, dass sie ein Koch-Tutorial mit Goya- Bohnen veröffentlicht hat, Wochen nachdem sie ihre Fans zum Boykott der Marke ermutigt hatte.

Robert Unanue, CEO von Goya, hielt vor wenigen Wochen eine Rede im Weißen Haus, die inzwischen viral gegangen ist. Dabei sagte er, die Amerikaner seien „wirklich gesegnet“, einen „Führer wie Präsident Trump “ zu haben.

Goya Foods CEO Robert Unanue: „We’re all truly blessed… to have a leader like President Trump who is a builder.“ pic.twitter.com/2VdG4qAnpK

Kurz nach der kontroversen Rede kündigten viele Prominente, darunter auch Teigen, an, dass sie die Marke aufgrund der Unterstützung zu Trump nicht mehr unterstützen würden.

Die Ehefrau von John Legend, die auch Kochbuchautorin ist, postete nun am vergangenen Donnerstag in ihren Instagram-Stories ein Rezept für Ochsenschwanz-Eintopf. Und auf ihrer, mit Zutaten gefüllten, Küchentheke standen ausgerechnet grüne Taubenerbsen von Goya. Mehrere Leute gingen daraufhin auf die 34-Jährige los und bezeichneten sie als Heuchlerin.

„Hey @chrissyteigen, was ist mit dem Boykott von Goya passiert? Du bist so lahm “, schrieb jemand auf Twitter.“Es ist 4 Uhr morgens und ich kann Chrissy immer noch nicht leiden. Der ganze Hype, Goya zu boykottieren, aber du benutzt es lol“, kommentierte ein anderer User.

It’s 4 am and I still can’t stand Chrissy .. All that hype about canceling Goya yet you’re using it lol pic.twitter.com/13jISZQKdv

