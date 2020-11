26.11.2020 08:59 Uhr

Chrissy Teigen steckt in einem "Trauerdepressionsloch", wie sie sagt. So ernst das klingt, ist dem Model doch ein wenig nach Scherzen zumute.

Chrissy Teigen (34) hat ein Update zu ihrem psychischen Gesundheitszustand gegeben. Demnach steckt das US-Model in einem „Trauerdepressionsloch“, wie es auf Twitter schreibt. „Ich twittere nicht viel, weil ich ehrlich gesagt in einer Art Trauerdepressionsloch stecke, aber macht euch keine Sorgen, weil ich so viel Hilfe um mich herum habe, damit es mir besser geht und ich bald wieder gesund werde“, lauten ihre Worte.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you!

— chrissy teigen (@chrissyteigen) November 25, 2020