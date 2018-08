Chrissy Teigen über den Beschiss im Showgeschäft

Montag, 27. August 2018 15:50 Uhr

Chrissy Teigen verrät Hollywoods Babypfunde-Geheimnis! Die Frau von Schmusesänger John Legend ist bereits zweifache Mutter und kann sich trotzdem noch immer im kurzen Dress auf Instagram oder dem Cover von Modezeitschriften sehen lassen.

Nun verrät Chrissy jedoch, dass hinter ihrem Traumkörper eine ganze Industrie von Trainern, Diät-Köchen und Co. steckt. „Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, bekommt die Hilfe, die er braucht, um die Pfunde loszuwerden“, zitiert ‚healthymummy.com‘ die 32-Jährige. „Die Leute haben diesen falschen Eindruck, dass alle so schnell wieder schlank werden, aber wir sind einfach die einzigen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wir haben Ernährungsberater, wir haben Diät-Köche, wir haben Trainer, wir haben besondere Zeitpläne, wir haben Nannys. Wir haben die Leute, die es uns möglich machen, wieder in Form zu kommen. Niemand sollte denken, dass das normal ist – oder auch nur realistisch.“

Da ist ja Eine mal ganz ehrlich. Normalsterbliche können sich das nämlich im Regelfall nicht leisten. Die Stars kriegen das meist alles gratis, im Gegenzug müssen sie halt Werbung für ihre Unterstützer machen – in dem sie drüber reden, Produkte und Namen nennen. So einfach ist das.

Quelle: instagram.com

Es gibt auch dunkle Seiten

Und auch über die dunklen Seiten des Kinderkriegens will Chrissy endlich offen reden. Schon vor einer Weile erklärte sie: „Ich finde, dass man auch über die Stimmungsschwankungen danach nicht wirklich spricht, egal ob es Wochenbettdepressionen sind oder – wie bei mir – dass man einfach manchmal nicht weiß, wie man die Arbeit und das Leben unter einen Hut kriegen soll und dann auch noch Zeit für seinen Ehemann hat.“