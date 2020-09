18.09.2020 13:10 Uhr

Chrissy Teigen verrät aus Versehen das Geschlecht ihres Babys

Auf Instagram spricht Chrissy Teigen offen über ihre Schwangerschaft - und verrät dabei aus Versehen das Geschlecht des Babys.

Chrissy Teigen (34) und Ehemann John Legend (41, „All of Me“) erwarten ihr drittes Kind. Auf Instagram sprach das Model jetzt offen über die Schwangerschaft. Die 34-Jährige erklärte, warum sie derzeit das Bett hüten müsse – und gab dabei mit einem Versprecher versehentlich das Babygeschlecht bekannt. Das Paar erwartet einen weiteren Jungen.

Das Model war gerade dabei über seine Schwangerschaft zu berichten, als es über das Baby folgendes sagte: „Er ist groß, er ist vermutlich … ups … . Das war dumm“.

Quelle: instagram.com

„Ich darf mich nicht bewegen“

Vor rund einer Woche verkündete Teigen auf Twitter, dass sie sich in den kommenden zwei Wochen schonen müsse und ihr Bett nicht verlassen dürfe. Nun erklärte sie auch den Grund dafür: „Ich fühle mich sehr gut, aber meine Plazenta ist sehr schwach und führt dazu, dass ich viel blute“, so die 34-Jährige. „Wir müssen meine Plazenta also wieder gesund machen, was bedeutet, dass ich mich nicht bewegen darf.“

Mitte August verkündete Teigen ihre erneute Schwangerschaft. Gemeinsam mit Ehemann John Legend hat sie bereits Tochter Luna Simone (4) und Sohn Miles Theodore (2).

(jru/spot)