Chrissy Teigen zeigt neue Frisur – inspiriert von Kourtney Kardashian

So sieht Chrissy Teigen nicht mehr aus. (ili/spot)

21.08.2021 11:29 Uhr

US-Model Chrissy Teigen hat sich von den längeren Haaren verabschiedet. Der veränderte Look ist von Reality-Star Kourtney Kardashian inspiriert.

Chrissy Teigen (35), US-Model und Ehefrau (seit 2013) von Superstar John Legend (42), hat sich von ihrem längeren gewellten Haar verabschiedet. Ihren neuen Look – ein kurzer Bob mit Mittelscheitel und glattem Haar – zeigt sie in einem Instagram-Clip.

Kourtney Kardashian machte es vor

Inspiriert ist die neue Frisur offenbar von Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (42, „Keeping Up with the Kardashians“). Denn Teigen schreibt zum Clip: „weil Kourtney Kardashian so keeeeyute aussah!“. Besagte Kardashian hatte sich unlängst ebenfalls von ihrem langen Haar getrennt und die Veränderung auf ihrem Instagram-Account gezeigt.

Der neue Haarschnitt von Chrissy Teigen kommt gut an. 3,2 Millionen Likes hat sie nach rund zehn Stunden für den Post eingesammelt. Und auch der Kardashian-Jenner-Clan reagierte bereits: Kourtney Kardashian schrieb „Wow“, ihre Mutter Kris Jenner (65) kommentierte „Großartig“.