Christian Bale und seine Mama haben sich wieder lieb

Dienstag, 12. Februar 2019 20:48 Uhr

Christian Bale hat sich nach zehn Jahren mit seiner Mutter versöhnt. Der ‚Vice – Der zweite Mann‘-Darsteller ging 2008 im Streit mit seiner Mutter und Schwester Sharon auseinander, nachdem es vor der Premiere von ‚The Dark Knight‘ zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

In dem Superheldenstreifen mit Heath Ledger als Joker spielte der Waliser den Titelhelden Batman. Nun, ein Jahrzehnt später, behauptet Bales Mutter, sie habe wieder mit ihrem Sohn gesprochen. Nach der Verleihung der britischen BAFTAs, bei denen ihr Sohn am Sonntag (10. Februar) für seine Rolle als Ex-Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Dick Cheney nominiert war, sagte Jenny der Tageszeitung ‚Daily Mirror‘: „Ja, wir reden wieder miteinander. Ich weiß, dass Christian in London ist.“

Quelle: instagram.com

Kam es zu Handgreiflichkeiten?

Während des Streits vor zehn Jahren soll die Schwester des 45-jährigen Superstars ihn angeblich beschuldigt haben, ihre Mutter im Hotel The Dorchester in der britischen Metropole geschubst zu haben, nachdem sie sich wegen Bales Frau Sibi Blazic uneinig gewesen waren. Anschließend war der Batman-Darsteller verhaftet worden, da seine Mutter Anzeige wegen verbaler Misshandlung erstattete, kam allerdings schon wenig später ohne eine Anklage wieder auf freien Fuß.

Quelle: instagram.com

Vor fünf Jahren hatte Christian Bales Mutter bereits verraten, dass die ganze Familie Hoffnungen hegte, wieder mit dem ‚American Hustle‘-Star in Kontakt treten zu können. Damals sagte sie dem ‚Sunday Mirror‘: „Seine Oma Edna ist jetzt 90 und sie will Kontakt mit ihm und sein 40. steht bevor. Es wäre eine wunderbare Zeit, um wieder zusammenzukommen, damit wir alle wieder eine Familie sein können. Ich will versuchen, ihn zu erreichen. Ich hoffe, er liest dies und meldet sich. Ich hoffe, wir können wieder dahin zurückkehren, wie es früher war.“ Dieser Wunsch könnte sich nun endlich erfüllt haben.