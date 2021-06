Christian Eriksen: Spontaner Besuch bei seinen Teamkollegen

19.06.2021 15:28 Uhr

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hat der dänische Fußballspieler Christian Eriksen seine Teamkollegen besucht. Es war ein emotionales Wiedersehen.

Nach seinem Herzstillstand beim Gruppenspiel gegen Finnland hat der dänische Fußballspieler Christian Eriksen (29) das Krankenhaus wieder verlassen und seine Teamkollegen besucht. Der dänische Fußballverband (DBU) teilte am 18. Juni mit, dass Eriksen nach einer erfolgreichen Operation nicht mehr in der Klinik sei. Zuvor wurde bestätigt, dass dem Sportler ein Defibrillator implantiert worden war.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ??#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021