Christie’s versteigert Andy-Warhol-Bild mit deutscher Vergangenheit

Die Druckgrafiken der «Truck Series» von Andy Warhol sollen nach Angaben des Auktionshauses Christie's im September gezeigt und online versteigert werden (undatiert).

05.08.2021 12:44 Uhr

Lkw als Kunstobjekt: Mit einem Auftragswerk von Andy Warhol zum Weltkongress der Transportbranche in den 80er Jahren kommt ein ganz besonders Werk unter den Hammer.

In London soll bald ein besonderes Werk des berühmten Pop-Art-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) mit deutscher Vergangenheit versteigert werden.

Die sogenannten Druckgrafiken der Truck Series sollen nach Angaben des Auktionshauses Christie’s im September gezeigt und online versteigert werden.

Vom deutschen Berufsverband in Auftrag gegeben

Die Serie zeigt einen Lastwagen in vier verschiedenfarbigen Ausführungen und ist in den 80er Jahren vom damaligen Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs (heute: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung) in Auftrag gegeben worden. Als Vorlage diente das typische Modell Man F8 19.361, Anlass war ein Weltkongress der Transportbranche in Frankfurt am Main.

Dem Auktionshaus Christie’s zufolge sind die „Trucks“ damit ein Einzelfall. „Es gab andere prominente Auftragswerke zu dieser Zeit, wie „Cologne Cathedral“, „Goethe“ oder „Beethoven“, die ein ikonisches Gebäude oder ein Porträt zeigten, aber keine anderen von Gegenständen des Alltags“, sagte der Experte Tim Schmelcher der Deutschen Presse-Agentur. Damit habe der Verband echten Mut und Weitsicht bewiesen.

Einfluss auf Sehgewohnheiten

„Indem Warhol die Gegenstände in großem Maßstab reproduziert, sie in leuchtenden Farben darstellt und in großen Auflagen veröffentlicht, zeigt er ihren Einfluss auf unsere Sehgewohnheiten und Vorstellungskraft“, so Schmelcher. Lastwagen würden normalerweise eher als hässliche, laute Objekte oder Ärgernisse angesehen, nicht als charismatische Objekte.

Der Kunsthändler Hermann Wünsche, der die Werke mitveröffentlichte, war einer der ersten Galeristen, der den US-Künstler Warhol in Deutschland ausstellte. In den 70er und 80er Jahren arrangierte er die Porträtierung mehrerer prominenter Persönlichkeiten durch Andy Warhol – darunter Ex-Bundeskanzler Willy Brandt oder der frühere Nationaltorwart Toni Schumacher.

Das Londoner Auktionshaus rechnet für die Druckgrafiken, die aus dem Archiv des Verbandes stammen, mit bis zu 70 000 Pfund (umgerechnet rund 81 954 Euro).