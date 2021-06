Christina Aguilera: „Britney Spears verdient Freiheit“

29.06.2021 07:45 Uhr

Britney Spears kämpft gegen die Vormundschaft. Unterstützung bekommt sie nun von ihrer Kollegin Christina Aguilera, die auf Twitter ein Statement veröffentlichte.

Christina Aguilera (40) steht ihrer Kollegin Britney Spears (39) bei. Die Sängerin veröffentlichte auf Twitter ein Statement, in dem sie Spears im Kampf gegen ihre langjährige Vormundschaft unterstützt. Die 39-Jährige hatte vergangene Woche in einer Anhörung vor Gericht gefordert, diese nach 13 Jahren zu beenden.

„In den letzten Tagen habe ich über Britney und alles, was sie durchmacht, nachgedacht“, twitterte Aguilera zu einem älteren Foto der beiden. Es sei „inakzeptabel“, so die Sängerin, dass eine Person, die die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal haben möchte, nicht so leben dürfe, wie sie es möchte.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021