18.12.2020 18:15 Uhr

Christina Aguilera: Mit Hüftschwung ins neue Lebensjahr

Christina Aguilera hat nichts verlernt. An ihrem 40. Geburtstag zeigt die Sängerin, was es für einen gelungenen Auftritt braucht.

Einen langen Gang, gute Musik und ein verführerisches Outfit, mehr braucht Christina Aguilera (40, „Genie in a Bottle“) nicht, um Glamour zu versprühen. Anlässlich ihres Geburtstages am 18. Dezember hat sich die Sängerin in einen schwarzen Bodysuit mit goldenem Muster geworfen und ihr Zuhause kurzerhand zur Showbühne erklärt. Wie sie ihrem 40. Lebensjahr entgegenläuft? Selbstverständlich selbstbewusst und mit einem Hüftschwung, der sich sehen lassen kann.

Ihren Auftritt, den Aguilera bei Instagram veröffentlich hat, absolviert sie zu Megan Thee Stallions (25) Song „Body“ – wie passend. Denn das Outfit der Sängerin könnte körperbetonter kaum sein. Dazu High Heels und ein langer, hoch frisierter Pferdeschwanz, den sie am Ende des Videos lasziv über die Schulter wirft. Die fünffache Grammy-Gewinnerin und zweifache Mutter weiß eben ganz genau, wie sich Eindruck schinden lässt – auch mit 40 Jahren.

(cos/spot)