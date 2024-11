Seltene Einblicke ins Familienleben Christina Aguilera teilt Schnappschüsse mit ihren Kindern

Christina Aguilera gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit. (dam/spot)

15.11.2024

Ihre Kids Max und Summer hält Christina Aguilera größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus - doch nun macht die Sängerin eine überraschende Ausnahme.

Christina Aguilera (43) gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben! Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin eine Reihe von zahlreichen Bildern aus ihrem Alltag – besonders fallen dabei aber zwei Schnappschüsse auf, die ihre Kinder Summer Rain (10) und Max Liron (16) zeigen: Auf einem Foto strahlt die Kleine mit ihrer berühmten Mama und Sängerin Raye (27) in die Kamera, während das Trio auf einem weiteren mit Aguileras Verlobten Matthew Rutler (39) vor einer malerischen Landschaft posiert.

Dass Aguilera Aufnahmen von ihren Kindern im Netz teilt, ist eine Rarität. Umso mehr freut es anscheinend Aguileras Fans zu sehen, wie groß ihre Sprösslinge mittlerweile geworden sind. "Max ist so groß… Schöne Familie", kommentiert etwa ein Nutzer, während eine weitere Person schreibt: "Das letzte Foto ist wunderschön, wie deine Kinder gewachsen sind. […] Sie haben beide Mamas modebewussten Stil."

Sie will ihre Kinder schützen

In einem früheren Interview mit "Glamour" erklärte Aguilera, wie schwierig es für sie sei, ihre Kinder beschützen zu wollen, aber gleichzeitig auch Freiheit zu geben. "Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie vor der Welt abschirmen und beschützen. Aber sie müssen ihre eigenen Lektionen lernen", sagte Aguilera unter Tränen. Ihre Bedenken seien nicht unbegründet, wie die 43-Sängerin im Verlauf des Gesprächs ebenfalls klarstellte: "Ich habe so viel in so jungen Jahren gesehen. Man will einfach nur das Beste für seine Kinder."

Aguilera selbst entwickelte sich über Nacht zum weltweit bekannten Popstar – und das im Alter von gerade mal 18 Jahren: Mit dem Song "Genie in a Bottle" feierte sie ihren Durchbruch und gehört seither zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit. 2008 wurde Aguilera erstmals Mutter. Vater ihres Sohnes Max ist der Musikproduzent Jordan Bratman (47), mit dem sie von 2005 bis 2011 verheiratet war. Bei dem Dreh ihres Films "Burlesque" lernte Aguilera Rutler kennen, der am Set als Produktionsassistent arbeitete. 2014 verlobte sich das Paar. Im selben Jahr erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt.