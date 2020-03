Christina Aguilera: Tochter Summer pinselt die Wände voll

Christina Aguilera versucht wie viele andere Menschen weltweit gerade, die Corona-Krise und seine Einschränkungen im täglichen Leben zu überstehen.

Deshalb hat sie sich jetzt an ihre Fans gewandt und ihnen via Instagram einen Tipp gegeben, wie man die Zeit in Quarantäne am besten vertreibt.

Künstlerisches Talent

„Während wir uns voneinander distanzieren, um die Gesellschaft zu schützen, lege ich euch einen Rat ans Herz: Werdet kreativ! Findet Wege, um all die kleinen Dinge tun zu können, die euch glücklich machen. Das Leben ist ein Geschenk und manchmal braucht es so harte Zeiten, um zu erkennen, was wir haben und wofür wir leben“, so die Sängerin zu einem Foto, auf dem ihre kleine Tochter Summer vor zahlreichen gemalten Bildern zu sehen ist.

Bei den Nutzern kommt der Ratschlag jedenfalls gut an. „Summer ist eine genauso große Künstlerin wie du“, bemerkte zudem einer. Immerhin kann die Fünfjährige für ihr Alter echt gut zeichnen.